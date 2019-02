MILAN – Performa buruk tengah dialami Inter Milan setelah pada empat pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka tak pernah meraih kemenangan. Kendati begitu, CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, menegaskan kalau posisi pelatih yang dipegan Luciano Spalletti tetap aman, walau Nerazzurri tak meraih hasil memuaskan.

Pada pertandingan terakhir, Inter tumbang 0-1 di Giuseppe Meazza dari tim penghuni zona degradasi, Bologna. Tak ayal, hal itu membuat sebagian besar fans Inter menjadi geram dan menuntut manajemen untuk mendepak Spalletti. Selepas laga tersebut pun Spalletti melakukan pertemuan dengan para petinggi, namun Marotta menjelaskan pertemuan itu tak membahas soal pemecatan.

(Baca juga: Icardi: Jangan Hanya Cintai Inter Milan ketika Menang!)

Marotta merasa maklum kalau kini Inter dalam kondisi terpuruk. Karena menurutnya Inter tengah dalam masa transisi, sehingga dinilainya wajar jika tampil tidak konsisten. Marotta pun mengaku masih percaya pada Spalletti, karena kini Inter tetap bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2018-2019.

“Ada diskusi setelah laga melawan Bologna, namun ini adalah sesuatu yang biasanya kami lakukan setelah setiap pertandingan, terlepas dari apa pun hasilnya. Kami menyadari bahwa kami sedang melalui masa yang sulit, sesuatu yang menciptakan kekecewaan dan kegelisahan, terutama bagi para pendukung kami, namun posisi Spalletti sangat aman,” ujar Marotta, mengutip dari Four Four Two, Selasa (5/2/2019).

“Kami berada dalam masa transisi. Masih ada 16 pertandingan tersisa untuk dimainkan dan kami berada di posisi ketiga. Memang benar, bahwa penampilan kami telah menurun, namun kami dapat mengandalkan klub yang kuat, tim yang kompetitif, pelatih yang sangat cakap dan penggemar yang selalu memberi kami dukungan. Oleh karena itu saya yakin kami akan keluar dari situasi ini,” tukasnya.

(fmh)