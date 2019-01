LIVERPOOL – Liverpool sedang berjuang mengakhiri paceklik gelar juara Liga Inggris yang sudah berlangsung sejak 1989-1990. Saat ini hingga Liga Inggris 2018-2019 memasuki pekan 22, The Reds –julukan Liverpool– masih kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 57 angka, unggul empat poin dari Manchester City di posisi dua.

Biasanya, tim yang keluar sebagai kampiun ialah tim yang memiliki catatan apik saat bertemu anggota The Big Six (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea dan Arsenal). Dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, Liverpool sudah melakoni tujuh laga di antaranya kontra anggota The Big Six.

Hasilnya, tim asuhan Jurgen Klopp mendapatkan tiga menang, tiga imbang dan hanya satu kalah. Hal itu berarti, hingga Liga Inggris 2018-2019 berakhir, Liverpool masih akan menghadapi tiga anggota The Big Six. Siapa saja?

BACA JUGA: Catatan Liverpool dan Man City Kontra Anggota The Big Six di Liga Inggris 2018-2019

Liverpool masih akan bertandang ke markas Man United pada 24 Februari 2019, Tottenham (kandang, 30 Maret 2019) dan Chelsea (kandang, 14 April 2019). Jika tolok ukurnya hasil di pertemuan pertama, Liverpool berpotensi mendapatkan hasil positif saat bersua tiga klub di atas.

Saat itu, Liverpool menang 3-1 atas Man United, Tottenham (2-1) dan 1-1 kontra Chelsea. Jika hasil itu dapat kembali diulangi, jangan heran jika di akhir musim ini tim asuhan Jurgen Klopp yang akan keluar sebagai kampiun Liga Inggris 2018-2019.

Berikut hasil yang didapat Liverpool kontra anggota The Big Six di Liga Inggris 2018-2019:

Tottenham Hotspur 1-2 Liverpool

Chelsea 1-1 Liverpool

Liverpool 1-1 Manchester City

Arsenal 1-1 Liverpool

Liverpool 3-1 Manchester United

Liverpool 5-1 Arsenal

Manchester City 2-1 Liverpool

(Ram)