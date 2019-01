LIVERPOOL – Di awal 2000-an, ada istilah The Big Four di Liga Inggris yang merujuk kepada empat klub yang bersaing menjadi kampiun hampir di setiap musimnya. Mereka ialah Manchester United, Arsenal, Chelsea dan Liverpool.

Kemudian setelah 2010, muncul istilah The Big Six. Istilah itu muncul setelah kebangkitan Manchester City dan Tottenham Hotspur yang masuk ke perburuan gelar juara Liga Inggris. Tak jarang, tim yang keluar sebagai kampiun Liga Inggris adalah tim yang memiliki catatan apik saat bersua anggota The Big Six.

Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana catatan Liverpool dan Manchester City saat bertemu anggota The Big Six di Liga Inggris 2018-2019? Sekadar diketahui, Liverpoool dan Man City adalah dua kandidat terkuat kampiun Liga Inggris musim ini. Hingga pekan 22, Liverpool duduk di puncak klasemen dengan koleksi 57 angka, unggul empat poin dari Man City di posisi dua.

Baik Liverpool dan Man City memiliki catatan apik saat bersua anggota The Big Six musim ini. Dari tujuh pertandingan, Liverpool mengemas tiga menang, tiga imbang dan satu kalah. Sementara Man City, meraih empat menang, satu imbang dan satu kalah.

Liverpool dan Man City pun masih akan bertemu anggota The Big Six di sisa musim ini. Liverpool masih akan bertandang ke markas Manchester United pada 24 Februari 2019, Tottenham (kandang, 30 Maret 2019) dan Chelsea (kandang, 14 April 2019).

Sementara Man City masih akan bersua empat anggota The Big Six. Mereka ialah Arsenal (kandang, 3 Februari 2019), Chelsea (kandang, 10 Februari 2019), Manchester United (tandang, 16 Maret 2019) dan Tottenham Hotspur (kandang, 20 April 2019).

Menarik menunggu hasil yang didapat Liverpool dan Man City kontra anggota The Big Six. Sebab, kemenangan atas anggota The Big Six kerap berkolerasi dengan pencapaian yang didapatkan sebuah tim di akhir musim.

Berikut hasil yang didapat Liverpool dan Man City kontra anggota The Big Six di Liga Inggris 2018-2019:

Liverpool:

Tottenham Hotspur 1-2 Liverpool

Chelsea 1-1 Liverpool

Liverpool 1-1 Manchester City

Arsenal 1-1 Liverpool

Liverpool 3-1 Manchester United

Liverpool 5-1 Arsenal

Manchester City 2-1 Liverpool

Manchester City:

Arsenal 0-2 Manchester City

Liverpool 0-0 Manchester City

Tottenham Hotspur 0-1 Manchester City

Manchester City 3-1 Manchester United

Chelsea 2-0 Manchester City

Manchester City 2-1 Liverpool

(Ram)