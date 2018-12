Jadwal Live Streaming Liga Inggris 2018-2019 Pekan Ke-21 di Okezone

LIGA Inggris 2018-2019 memasuki pekan ke-21 pada tengah pekan ini atau ketika tahun sudah berganti dari 2018 ke 2019. Sebanyak 10 pertandingan akan digelar dan empat di antaranya disiarkan secara live streaming oleh media online kesayangan Anda, Okezone.com.

Laga pertama yang disiarkan ialah pertandingan yang mempertemukan Arsenal vs Fulham pada Selasa 1 Januari 2019 mulai pukul 21.30 WIB. Meski Arsenal dijagokan meraih kemenangan, namun The Cottagers –julukan Fulham– tidak bisa diremehkan.

Sebab, di laga terbaru, tim asuhan Claudio Ranieri itu mampu menang 1-0 atas Huddersfield Town. Sementara Arsenal, dalam dua laga terkini gagal meraih kemenangan. Setelah ditahan Brighton & Hove Albion 1-1, mereka dibantai Liverpool 1-5. Laga Arsenal vs Fulham klik di sini.

Kemudian, laga kedua mempertemukan Cardiff City vs Tottenham Hotspur pada Rabu 2 Januari 2019 mulai pukul 00.00 dini hari WIB. The Lilywhites –julukan Tottenham– bakal menjadikan Cardiff sebagai pelampiasan, setelah pada akhir pekan lalu mereka secara tidak diduga dibungkam Wolverhampton Wanderers 1-3. Laga Cardiff vs Tottenham klik di sini.

BACA JUGA: Trio Salah, Mane dan Firmino Ancaman bagi Pertahanan Man City

Selanjutnya, pertandingan ketiga ada Newcastle United vs Manchester United pada Kamis 3 Januari 2019 mulai pukul 02.30 WIB. Jika melihat kondisi terkini, Man United dijagokan meraih kemenangan.

Dalam tiga laga terakhir, Man United selalu meraih kemenangan. Newcastle? Dalam jangka waktu yang sama, The Magpies –julukan Newcastle– hanya mendapatkan dua imbang dan satu kalah. Laga Newcastle vs Man United bisa disaksikan di sini.

Pertandingan pamungkas pekan ke-21 jadi yang paling dinanti, mengingat mempertemukan penghuni posisi satu dan dua klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019, Manchester City vs Liverpool. Man City akan menjamu Liverpool di Stadion Etihad pada Jumat 4 Januari 2019 mulai pukul 02.30 WIB.

Man City memburu kemenangan demi mempertipis jarak dari Liverpool, yang mana mereka kini tertinggal tujuh poin. Sementara bagi Liverpool, kemenangan semakin melanggengkan jalan mereka untuk meraih trofi Liga Inggris pertama, terhitung sejak 1989-1990. Laga Man City vs Liverpool bisa disaksikan di sini.

Berikut jadwal live streaming Liga Inggris 2018-2019 pekan ke-21 di Okezone:

Arsenal vs Fulham (Selasa 1 Januari 2019 pukul 21.30 WIB – MNCTV)

Cardiff City vs Tottenham Hotspur (Rabu 2 Januari 2019 pukul 00.00 WIB – MNCTV)

Newcastle United vs Manchester United (Kamis 3 Januari 2019 pukul 02.30 WIB – MNCTV)

Manchester City vs Liverpool (Jumat 4 Januari 2019 pukul 02.30 WIB – RCTI)

(Ram)