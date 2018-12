James Enggan Bicarakan Kepulangannya ke Madrid

MUNICH – James Rodriguez sejatinya sudah berada di Bayern Munich selama satu setengah musim. Akan tetapi, James sebenarnya masih merupakan pemain Real Madrid dan kehadirannya di Bayern hanyalah sebagai pinjaman. Durasi peminjaman James akan berakhir pada 30 Juni 2019, dan sang gelandang bakal kembali ke Madrid.

Sebelum ini, Bayern dilaporkan bakal mempermanenkan James di skuadnya. Akan tetapi, hingga saat ini hal itu belum dilakukan, yang membuat spekulasi mengenai kepulangan James ke Madrid semakin kuat. Selain itu, James juga dikabarkan memiliki keretakan hubungan dengan pelatih Bayern saat ini, Niko Kovac.

Kendati demikian, hal tersebut dibantah James. Gelandang berpaspor Kolombia itu menerangkan kalau hubungannya dengan Kovac baik-baik saja. Dan mengenai masa depannya yang masih abu-abu, James menegaskan kalau saat ini ia tak memikirkan hal itu, Ia menjelaskan kalau fokusnya saat ini adalah bersama Bayern. Apalagi, James juga baru saja pulih dari cedera dan ia harus segera membuktikan kualitasnya lagi.

“Karier saya saat ini adalah bersama Bayern Munich. Saya punya kontrak dengan mereka hingga Juni 2019. Saya baik-baik saja di sini, saya tenang. Pada bulan Juni kita akan melihat apa yang terjadi, namun saat ini saya hanya memikirkan Bayern,” terang James, menyadur dari Four Four Two, Sabtu (22/12/2018).

"Saya pulih dengan baik dan saya benar-benar menantikan untuk memulai tahun. Bayern memiliki skuad yang sehat yang bagus, dan tidak ada masalah sama sekali dengan Kovac," lanjut gelandang 27 tahun itu.

(fmh)