SEJUMLAH laga menarik menghiasi jalannya pekan ke-15 Liga Italia 2018-2019 yang digelar pada 9-10 Desember 2018. Dari enam laga yang dipertandingkan, hanya dua yang memunculkan pemenang saat waktu penuh.

Laga pada Minggu 9 Desember 2018 dibuka dengan aksi saling susul gol antara Sassuolo vs Fiorentina. Skor akhir 3-3 mencerminkan betapa penuh aksinya pertandingan tersebut. Apalagi, kedua tim sama-sama harus mengakhiri laga dengan 10 pemain!

Sassuolo hampir pasti akan menyesali hasil imbang tersebut. Sebab, mereka mampu unggul 3-1 hingga memasuki menit ke-80. Namun, dua gol La Viola pada menit-menit akhir pertandingan memastikan kedua tim berbagi angka.

Duel antara sesama tim penghuni zona degradasi, Empoli vs Bologna, dimenangi oleh klub yang disebut pertama dengan skor 2-1. Gol Antonio La Gumina di menit 80 memastikan timnya memetik poin penuh guna melompat ke peringkat 15 sedangkan Bologna tetap ada di zona merah.

Chievo Verona masih menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di Liga Italia 2018-2019. Gol Bruno Alves pada menit ke-53 buat Parma, membatalkan kemenangan I Mussi Volanti di Stadion Ennio Tardini, sehingga Chievo masih terbenam di dasar klasemen.

Sementara itu, Atalanta meneruskan performa apiknya di kasta teratas sepakbola Italia. Hattrick Duvan Zapata membawa I Orobici membawa pulang tiga angka dari markas Udinese sekaligus membawa timnya melompat ke tangga keenam klasemen Liga Italia 2018-2019.

Hasil imbang tercipta pada dua laga yang mentas belakangan, yakni Genoa vs SPAL dan AC Milan vs Torino. Jika Genoa berbagi angka 1-1 dengan SPAL, maka skor kacamata menghiasi laga antara AC Milan vs Torino.

(fmh)