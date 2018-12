MANCHESTER – Laga akbar bakal tersaji malam ini, Kamis 6 Desember 2018 dini hari WIB kala Manchester United menjamu Arsenal dalam gelaran Liga Inggris 2018-2019. Meski Man United berada dalam kondisi yang kurang bagus jelang pertandingan tersebut, namun mantan pemain mereka, Gary Neville, percaya kalau The Red Devils punya faktor yang bisa memberikan kemenangan.

Faktor yang dimaksud oleh Neville adalah bermain di kandang sendiri, yakni Old Trafford. Meski performa Man United di musim ini dapat dibilang jauh dari kata memuaskan, namun ia percaya The Red Devils bisa memperoleh hasil bagus kala tampil di Old Trafford. Terlebih lagi, Man United akan menjalani pertandingan besar, yang tentunya syarat dengan gengsi.

(Baca juga: Mourinho Sebut Keterpurukan Man United Bukan karena Perpecahan)

Laga melawan Arsenal tersebut sejatinya krusial bagi Man United. Pasalnya, kemenangan akan membawa Paul Pogba dan kolega menjadi lebih dekat dengan zona Liga Champions. Sedangkan bagi Arsenal, kekalahan akan membuat mereka memiliki potensi terdepak dari posisi empat besar.

“Old Trafford selalu menjadi tempat yang sulit untuk dikunjungi sehingga tidak akan mengejutkan saya jika United menang pada laga nanti. Tapi, apa yang United sekarang harus akui adalah bahwa mereka mendapat peringatan dari Arsenal (setelah mengalahkan Tottenham)," jelas Neville, menyadur dari Metro, Rabu (5/12/2018).

"Tidak ada tim yang harus terkejut tentang bagaimana Arsenal menjalani pertandingan besar. United sedang dalam pertempuran besar untuk masuk empat besar, atau tempat di Liga Eropa United harus membuktikan lebih banyak daripada yang mereka lakukan musim ini. Mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat bersaing dengan tim Arsenal ini,” tandas Neville.

(fmh)