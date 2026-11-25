3 Pemain FC Seoul yang Wajib Diwaspadai Persib di AFC Champions League 2 2026-2027, Nomor 1 Mesin Gol Dark Red Warriors

BANDUNG – Persib Bandung bersiap menjamu wakil Korea Selatan, FC Seoul, pada pertandingan kelima Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026–2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB. Bermodal kemenangan 1-0 pada pertemuan perdana di Seoul pada 16 September 2026 lalu, Maung Bandung bertekad menjaga tren positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Di sisi lain, pelatih FC Seoul Kim Gi-dong memboyong kekuatan terbaiknya demi membalas kekalahan tersebut sekaligus menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Meski memiliki kedalaman skuad mumpuni lewat kehadiran bek Yazan Al-Arab dan penyerang Leonardo Acevedo, terdapat tiga pilar utama FC Seoul yang tercatat paling berbahaya berdasarkan statistik FotMob dan wajib mendapat perhatian ekstra dari barisan pertahanan Persib.

Berikut 3 Pemain FC Seoul yang Wajib Diwaspadai Persib di AFC Champions League 2 2026-2027:

1. Patryk Klimala (Penyerang)

Penyerang berkebangsaan Polandia ini menjadi ujung tombak sekaligus tumpuan utama lini serang FC Seoul sepanjang musim 2026-2027. Ketajaman Klimala terbukti lewat torehan 16 gol di kompetisi domestik, menjadikannya top skor sementara klub asal ibu kota Korea Selatan tersebut.

Naluri mencetak gol yang tinggi serta kelihaiannya membaca celah membuat Klimala sangat berbahaya saat menerima suplai bola dari sisi sayap. Setelah sempat tampil sebagai pemain pengganti pada pertemuan pertama, pergerakannya di kotak penalti diprediksi bakal menebar ancaman nyata bila lini belakang Persib lengah sedikit saja.

Skuad FC Seoul (Foto: Instagram/@fcseoul)

2. Jeong Seung-won (Gelandang)

Dari sektor lini tengah, Jeong Seung-won berperan sebagai motor permainan yang mengatur tempo serangan FC Seoul sepanjang musim 2026. Gelandang asal Korea Selatan ini tampil menonjol dengan kontribusi langsung berupa 8 gol dan 9 assist di kancah domestik.