5 Rekrutan Manchester United Paling Flop Sepanjang Masa, Nomor 1 Bintang Inggris yang Tersisih di Era Erik ten Hag

MANCHESTER United dikenal sebagai salah satu klub dengan kekuatan finansial terbesar di dunia sepak bola. Namun, dana belanja yang melimpah ruah tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi di atas lapangan, terutama sejak era keemasan Sir Alex Ferguson berakhir.

Serangkaian keputusan keliru di bursa transfer bahkan membuat Setan Merah mencatatkan musim terburuk mereka di Premier League pada edisi 2024-2025. Berdasarkan catatan statistik dari Transfermarkt serta evaluasi performa, ekspektasi, hingga banderol harga, ada sejumlah rekrutan terburuk Manchester United sepanjang sejarah. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Rekrutan Manchester United Paling Flop Sepanjang Masa:

1. Jadon Sancho

Jadon Sancho

Perjuangan panjang Manchester United mendatangkan Jadon Sancho berakhir antiklimaks setelah sang pemain gagal mengulangi ketajamannya saat membela Borussia Dortmund (50 gol dan 64 assist dalam 137 laga). Selama berseragam Setan Merah, pemain sayap asal Inggris ini hanya menorehkan 12 gol dan enam assist dari 82 pertandingan serta tersingkir dari skuad utama era Ten Hag.

Sancho pun sempat dipinjamkan kembali ke Dortmund pada 2023-2024 dan dikirim ke Aston Villa untuk musim 2025-2026. Namun, pada akhirnya Sancho berpisah dengan Man United pada awal Juli 2026, dan kini ia pun masih berstatus tanpa klub.

2. Antony

Antony

Atas permintaan langsung pelatih Erik ten Hag, Manchester United menebus Antony dari Ajax dengan biaya fantastis senilai 86 juta poundsterling atau sekira Rp1,72 triliun. Banderol selangit itu gagal dijawab oleh winger asal Brasil tersebut karena permainannya mudah terbaca dan hanya menghasilkan 12 gol serta lima assist dari 99 laga.

Hal iut jelas berbanding terbalik saat Antony bersinar selama masa peminjaman di Real Betis yang kemudian mempermanenkan statusnya.

3. Donny van de Beek

Donny Van de Beek @donnyvdbeek

Sempat menjadi komoditas panas sepak bola Eropa setelah membawa Ajax menembus semifinal Liga Champions 2018-2019, Donny van de Beek dibeli Manchester United pada 2020 dengan mahar mencapai 35 juta poundsterling atau setara Rp700 miliar. Alih-alih menjadi motor serangan lini tengah, karier pemain asal Belanda tersebut justru meredup drastis dengan catatan minim dua gol dan dua assist dalam 62 pertandingan.

Pada akhirnya Van de Beek hijrah ke klub Spanyol, Girona, pada musim panas 2024. Sampai saat ini pun gelandang berusia 29 tahun itu masih betah di Girona.