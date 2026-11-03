Jadwal dan Link Live Streaming Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

JAKARTA – Persib Bandung akan kembali menghadapi tantangan di kompetisi Asia dengan berjumpa wakil Australia, Melbourne Victory FC, dalam lanjutan AFC Champions League 2 2026-2027. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk meraih hasil terbaik.

Saksikan perjuangan Maung Bandung melalui live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Laga Melbourne Victory FC vs Persib Bandung menjadi pertandingan yang menarik untuk dinantikan oleh para penggemar sepakbola. Bermain menghadapi klub asal Australia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib.

Di sisi lain, Melbourne Victory FC tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan di hadapan pendukungnya. Klub asal Australia tersebut dipastikan akan memberikan perlawanan dan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Persib pun harus tampil disiplin dan menjaga fokus sepanjang pertandingan agar mampu mengatasi tekanan dari tuan rumah. Maung Bandung perlu menunjukkan permainan solid, menjaga konsistensi, serta memaksimalkan setiap peluang untuk membawa pulang hasil positif.

Duel kedua tim dalam AFC Champions League 2 2026-2027 ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk kembali menunjukkan kualitasnya di level Asia. Dukungan Bobotoh tentu akan menjadi tambahan semangat bagi Maung Bandung untuk terus berjuang dan meraih hasil maksimal.

Jangan sampai terlewat, berikut jadwal pertandingan Melbourne Victory FC vs Persib Bandung di VISION+: