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Disorot Bobotoh, Kakang Rudianto Ungkap Pesan Pelatih Persib untuk Hadapi Kritik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |17:27 WIB
Disorot Bobotoh, Kakang Rudianto Ungkap Pesan Pelatih Persib untuk Hadapi Kritik
Disorot Bobotoh, Kakang Rudianto Ungkap Pesan Pelatih Persib untuk Hadapi Kritik (iLeague)
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BANDUNG - Bek Persib Bandung, Kakang Rudianto menjadi kritik sebagai bahan bakar untuk evaluasi. Ia pun mengungkapkan pesan pelatih untuk menghadapi tekanan dari suporter. 

1. Sikapi Kritik

Kakang Rudianto menjadi sorotan dari Bobotoh mengenai penampilannya. Ia menyikapi kritikan tersebut dengan kepala dingin.  

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada tim pelatih yang tak henti memberikan bimbingan dan menaruh kepercayaan penuh padanya di lapangan.

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach karena selalu percaya kepada saya dan selalu mengevaluasi saya di setiap latihan. Karena saya yakin pertandingan masih banyak dan saya bisa terus improve di setiap pertandingan," tuturnya, melansir dikutip dari iLeague, Senin (2/11/2026).

Persib Bandung (dok Persib)
Persib Bandung (dok Persib)

Kakang juga membeberkan pesan penting dari sang pelatih dalam menghadapi tekanan suporter serta padatnya agenda kompetisi musim ini. Membangun ketahanan mental dinilai menjadi kunci utama agar tidak goyah menghadapi berbagai situasi di atas rumput hijau.

"Satu hal yang dibilang oleh coach, mental harus kuat dan kita tidak perlu khawatir karena pertandingan masih banyak dan bisa improve di setiap pertandingan," tutupnya.

Sementara itu, Kakang Rudianto mensyukuri Persib meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11/2026). 

 

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