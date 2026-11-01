Asisten Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan Persib saat Bantai Isenmulang 4-0

JAKARTA - Persib Bandung sukses membantai tim promosi Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026). Persib yang tampil dominan mampu mengamankan poin penuh di hadapan para pendukungnya.

1. Persib Bantai Isenmulang

Empat gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta menit ke-14, Luka Menalo menit ke-36 dan 44, serta Marc Klok pada menit ke-86.

Pada pertandingan ini, instruksi dari pinggir lapangan dipimpin langsung oleh asisten pelatih Zlatko Runje. Ia mengambil alih tugas di area teknis menyusul absennya pelatih kepala Igor Tolic yang harus menjalani sanksi akibat akumulasi kartu.

Persib Bantai Isenmulang (@persib)

Runje melayangkan apresiasi tinggi atas kedisiplinan para pemain yang mampu menerapkan rancangan strategi secara sempurna di lapangan. Menurutnya, pemahaman taktik yang matang dari seluruh anggota tim membuat jalannya laga terasa lebih terkendali.

"Hari ini adalah hari yang baik bagi kami, pendekatan taktik yang baik, semuanya baik dari para pemain ini. Kami telah mempersiapkan, saya pikir, pertandingan yang bagus. Kemudian para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Jadi bagi saya, ini adalah hari yang sangat mudah karena ketika Anda memiliki pemain seperti ini, itu luar biasa," ujar Zlatko Runje, melansir laman iLeague.

Selain faktor kesiapan teknis, Runje menyoroti ketangguhan mentalitas bertanding yang dimiliki skuad Pangeran Biru. Kemampuan untuk merespons situasi sulit di atas lapangan dinilai menjadi karakter kuat yang membedakan Persib dalam menjaga konsistensi performa.