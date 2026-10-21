Erling Haaland Absen, Phil Foden Menggila Cetak Hattrick saat Manchester City Bantai AEK Athena 5-1!

JAKARTA - Phil Foden menjadi bintang kemenangan Manchester City saat membantai AEK Athena pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027 di Stadion Etihad, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB. Phil Foden mencetak hattrick dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut.

1. Phil Foden Hattrick

Pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku sangat menikmati pertandingan itu. Ini seakan menjadi titik balik kariernya.

Diketahui, dua musim terakhir, Phil Foden gagal menunjukkan performa terbaiknya. Ia pun tidak masuk dalam skuad Timnas Inggris pada Piala Dunia 2026.

Pada musim ini, ia menaruh harapan besar pada pelatih baru Manchester City musim ini, Enzo Maresca. Namun, pada awal musim ini, Phil Foden gagal menunjukkan permainan impresif. Ia bahkan dihukum kartu merah pada laga derby melawan Manchester United pada September lalu.

Performanya mulai membaik dengan gol yang diciptakannya saat Manchester City mengalahkan Ipswich Town akhir pekan lalu. Ini merupakan gol pertamanya di Liga Inggris dalam 10 bulan terakhir.

Phil Foden saat Manchester City vs AEK Athena (Instagram/@mancity)

Ia kemudian melanjutkan performa terbaiknya di Liga Champions 2026-2027, tepat saat Erling Haaland tidak fit dalam laga itu. Tak tanggung-tanggung, Phil Foden berhasil mencetak hattrick lewat golnya pada menit ke (32', 65', dan 76'). Dua gol City lainnya dicetak Elliot Anderson (12') dan Rayan Cherki (57'). Sementara satu-satunya gol tim tamu dicetak Stavro Pilo (52').

"Saya sangat menikmatinya," ujar Foden kepada TNT Sports, melansir BBC Sports, Rabu (21/10/2026).

"Rekan-rekan setim kembali tampil luar biasa. Kami menunjukkan tekad yang kuat lagi. Sebagai pemain depan, saya harus terus mencetak gol dan membantu tim. Ini sangat baik untuk kepercayaan diri saya," ucapnya.

Ia mengaku perlahan tapi pasti telah kembali ke performa terbaiknya.

"Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi saya berada di jalur yang tepat. Mencetak gol di sepanjang proses ini tentu sangat membantu," katanya.

"Saya ingin terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi manajer serta tim," ucapnya.