Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Como 1907 vs Manchester United, Bayern Munich Jamu Arsenal!

Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 malam ini hingga dini hari nanti (Foto: UEFA)

JADWAL Liga Champions 2026-2027 malam ini, Rabu (21/10/2026), sudah diketahui. Sembilan laga seru siap tersaji termasuk Como 1907 vs Manchester United dan Bayern Munich melawan Arsenal.

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1. Kondisi Berbeda

Laga Como 1907 vs RB Leipzig berakhir 4-1 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)

Laga Como 1907 vs Manchester United itu akan berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Rabu (21/10/2026) pukul 23.45 WIB. Kedua kesebelasan dalam kondisi berbeda.

Como 1907 tetap stabil di papan atas Liga Italia 2026-2027 meski harus berbagi fokus ke Liga Champions. Sebaliknya, Man United seperti limbung dan hanya sekali menang dalam lima laga terakhirnya.

Akan tetapi, pelatih Cesc Fabregas tetap pantang menganggap remeh Man United. Ia akan tetap mempersiapkan Nico Paz dan kawan-kawan seperti menghadapi laga-laga lainnya.

Di sisi Iblis Merah, pelatih Michael Carrick dihadapkan dengan keterbatasan pilihan skuad. Maka dari itu, menarik untuk melihat seperti apa pria asal Inggris tersebut mengembalikan Man United ke jalur kemenangan.