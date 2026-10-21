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Banjir 40 Gol di Liga Champions! Man City dan Roma Berpesta, Liverpool dan Napoli Menang 4-3

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |10:26 WIB
Banjir 40 Gol di Liga Champions! Man City dan Roma Berpesta, Liverpool dan Napoli Menang 4-3
Banjir 40 Gol di Liga Champions! Man City dan Roma Berpesta, Liverpool dan Napoli Menang 4-3 (Instagram/@mancity)
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JAKARTA - Matchday ketiga Liga Champions 2026-2027 pada Selasa hingga Rabu (20-21/10/2026) diwarnai banjir gol. Total sebanyak 40 gol tercipta dari 9 pertandingan. Jika dirata-rata, setidaknya tercipta 4 gol dari setiap pertandingan. 

Sejumlah tim besar berhasil menang dengan skor telak. Selain itu, ada pula tim besar lainnya yang harus bersusah payah menaklukkan lawannya. 

1. Manchester City dan AS Roma Berpesta

Tim besar yang berhasil meraih kemenangan telak adalah Manchester City dan AS Roma. Manchester City menang telak 5-1 atas tamunya AEK Athena, sementara AS Roma membantai Slovan Bratislava 4-0 di kandang sendiri. 

Manchester City unggul 2-0 pada babak pertama lewat gol Elliot Anderson (12') dan Phil Foden (32'). Pada babak kedua, AEK Athena sempat memperkecil skor lewat gol Stavro Pilo (52'). 

Namun, selepas gol itu, pasukan Enzo Maresca langsung menggila. Tiga gol kemudian tercipta lewat Rayan Cherki (57') serta Phil Foden (65' dan 76'). Phil Foden berhasil mencetak hattrick dalam laga tersebut. 

Donyell Malen AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions 2026-2027 (@officialasroma)
Donyell Malen AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions 2026-2027 (@officialasroma)

Sementara AS Roma menang telak 4-0 atas tamunya Slovan Bratislava. Gol-gol tim Ibu Kota Italia itu dicetak oleh empat pemain berbeda, yaitu Mario Hermoso (21'), Nahuel Molina (39'), Niccolo Pisilli (52'), serta Donyell Malen via titik penalti (56'). 

2. Napoli dan Liverpool Menang Dramatis

Pada laga lainnya Napoli dan Liverpool harus kerja keras untuk menumbangkan lawannya. Napoli menang 4-3 atas tim kuda hitam Bodo/Glimt di kandang sendiri. Sementara Liverpool menang 4-3 atas Villarreal setelah tertinggal 2 gol lebih dahulu. 

Napoli dan Bodo/Glimt saling berbalas gol. Gol cepat Mario Politano pada menit pertama dibalas Jens Hauge pada menit ke-27. Jelang turun minum, klub Italia itu kembali unggul lewat gol Scott McTominay (41'). 

Pada babak kedua, tim tamu kembali menyamakan kedudukan lewat gol Andreas Helmersen (62'). Scott McTominay kembali juga membuat tuan rumah unggul 3-2 lewat golnya pada menit ke-75. 

Jelang pertandingan berakhir, tim asuhan Massimiliano Allegri itu sempat menjauh dengan skor 4-2 setelah pemain Bodo/Glimt, Odin Luras Bjortuft, mencetak gol bunuh diri pada menit ke-88. Klub Norwegia itu memperkecil kedudukan lewat gol Sondre Fet pada masa injury time (90+4). Pertandingan di Stadion Diego Armando Maradona itu pun berakhir dengan skor 4-3. 

Di sisi lain, Liverpool sempat dikejutkan tamunya Villareal. Bertanding di Stadion Anfield, The Reds tertinggal 2 gol lebih dulu lewat gol Georges Mikautadze (4') dan Sergi Cardona (29'). 

 

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