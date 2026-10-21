Penyebab Barcelona Kalah 2-4 dari PSG di Liga Champions 2026-2027

PELATIH Barcelona, Hansi Flick, mengungkap penyebab timnya kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain (PSG) dalam matchday ketiga Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB. Hansi Flick mengatakan, Barcelona kalah karena gagal membendung serangan masif dari PSG, khususnya di 15 menit terakhir.

“Pertandingan yang fantastis. PSG menunjukkan mereka adalah tim yang lebih baik daripada kami. Kami kalah dalam pertandingan ini, tetapi kami belajar banyak dari pertandingan kali ini,” kata Hansi Flick, Okezone mengutip dari Barca Blaugranes, Rabu (21/10/2026).

PSG menang 4-2 atas Barcelona. (Foto: Laman resmi PSG)

“Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus dalam melakukan transisi. Kami berusaha bertahan menghadapi mereka dan melakukannya dengan baik. Namun, dalam 15 menit terakhir, kondisi fisik kami sudah tidak segar lagi,” lanjut pelatih yang mengantarkan Bayern Munich merebut treble winner pada 2019-2020.

1. Barcelona Tahan PSG Selama 80 Menit

Secara penguasaan bola, Barcelona sedikit lebih unggul dengan catatan 53 persen berbanding 47 persen milik PSG. Namun, dari segi pembuatan peluang, PSG jauh lebih unggul.

Les Parisiens -julukan PSG- membuat 15 shot on target, berbanding lima milik Barcelona. Dalam laga ini, Barcelona sanggup menahan PSG selama 80 menit.

PSG unggul 1-0 via aksi Desire Doue pada menit 38, namun dapat disamakan Espart (55). PSG kembali unggul 2-1 lewat gol Lucas Hernandez, namun lagi-lagi Blaugrana sanggup menyamakan kedudukan via aksi Lamine Yamal (79’).