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HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liverpool vs Villareal di Liga Champions 2026-2027: Adu Taktik antara Guru dan Murid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:16 WIB
Liverpool vs Villareal di Liga Champions 2026-2027: Adu Taktik antara Guru dan Murid
Liverpool vs Villareal di Liga Champions 2026-2027: Adu Taktik antara Guru dan Murid (Dok Liverpool)
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JAKARTA - Liverpool akan menjamu Villareal pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, akan menghadapi sahabatnya yakni Inigo Perez yang kini menangani Villareal. Laga ini pun menjadi duel layaknya antara guru dan murid. 

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Anfield, Rabu (21/10/2026) dini hari. 

1. Liverpool vs Villareal

Andoni Iraola dan Inigo Perez sudah saling mengenal bahkan saat masih di akademi Athletic Bilbao. Keduanya juga pernah bahu-membahu di tim utama Athletic Bilbao. 

"Bagi saya, ini adalah pertandingan yang istimewa karena Inigo adalah teman saya," ujar Andoni Iraola, melansir laman Liverpool, Selasa (20/10/2026). 

Bahkan ketika pensiun, Andoni Iraola sempat mengajak Inigo Pereza untuk menjadi asistennya saat melatih Bournemouth pada 2023.

"Kami sudah saling kenal sejak masih di akademi Athletic Club, kami pernah bermain bersama di tim utama. Degitu dia pensiun, saya langsung mengajaknya untuk menjadi asisten saya," ucapnya. 

Andoni Iraola pun merasa pertandingan Liverpool dan Villareal akan menjadi laga yang istimewa baginya. 

Liverpool
Liverpool

"Kami telah melalui banyak hal bersama, jadi merupakan sebuah keistimewaan bagi saya bisa menghadapinya di ajang Liga Champions," kata pelatih yang kini berusia 38 tahun. 

Sementara itu, Inigo Perez mengatakan, tim asuhannya siap menghadapi angkernya Stadion Anfield. 

"Di luar emosi pribadi bertemu Andoni, ini adalah sumber kebanggaan bagi klub untuk bermain melawan tim ini lagi, di stadion ini, dan di Liga Champions. Kita harus menghadapinya tanpa rasa takut, dengan keberanian, dan menikmati atmosfernya," ucapnya.

Pada pertandingan nanti, Liverpool tanpa diperkuat Jeremie Frimpong dan Dominik Szoboszlai. Keduanya absen karena cedera. 

 

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