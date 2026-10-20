Prediksi PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027: Adu Tajam 2 Calon Juara

PARIS – Prediksi Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Laga ini bak adu tajam lini depan 2 kesebelasan calon juara!

Duel PSG vs Barcelona itu merupakan matchday tiga Liga Champions 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Parc des Princess, Paris, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Sempurna

Hingga kelar matchday 2, kedua kesebelasan masih sempurna. PSG bercokol di puncak klasemen dengan 6 poin plus selisih gol mencolok yakni 7 (10-3).

Barcelona mengintip tepat di bawahnya dengan koleksi poin yang sama. Tapi, Blaugrana hanya kalah dalam produktivitas gol meski sama-sama punya selisih 7 (9-2) dalam 2 pertandingan awal.

2. Menyeramkan

Hal ini membuktikan lini serang kedua kesebelasan sangat menyeramkan. PSG menang telak 6-1 atas Slovan Brastislava serta mengalahkan Manchester City 4-2 di kandang lawan.

Sementara, Barcelona menghancurkan Feyenoord 5-1 di kandang sendiri lalu menang 4-1 di markas Galatasaray pekan lalu. Maka, pasukan Hansi Flick tidak kalah seram dibandingkan sang juara bertahan.