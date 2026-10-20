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Prediksi PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027: Adu Tajam 2 Calon Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |11:47 WIB
Prediksi PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027: Adu Tajam 2 Calon Juara
Simak prediksi PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027 (Foto: PSG)
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PARIS – Prediksi Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Laga ini bak adu tajam lini depan 2 kesebelasan calon juara!

Duel PSG vs Barcelona itu merupakan matchday tiga Liga Champions 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Parc des Princess, Paris, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Sempurna

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Hingga kelar matchday 2, kedua kesebelasan masih sempurna. PSG bercokol di puncak klasemen dengan 6 poin plus selisih gol mencolok yakni 7 (10-3).

Barcelona mengintip tepat di bawahnya dengan koleksi poin yang sama. Tapi, Blaugrana hanya kalah dalam produktivitas gol meski sama-sama punya selisih 7 (9-2) dalam 2 pertandingan awal.

2. Menyeramkan

Hal ini membuktikan lini serang kedua kesebelasan sangat menyeramkan. PSG menang telak 6-1 atas Slovan Brastislava serta mengalahkan Manchester City 4-2 di kandang lawan.

Sementara, Barcelona menghancurkan Feyenoord 5-1 di kandang sendiri lalu menang 4-1 di markas Galatasaray pekan lalu. Maka, pasukan Hansi Flick tidak kalah seram dibandingkan sang juara bertahan.

 

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