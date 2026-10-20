Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: PSG vs Barcelona, Liverpool Jamu Villarreal

Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 malam ini yang memanggungkan sejumlah laga seru (Foto: FC Barcelona)

JADWAL Liga Champions 2026-2027 malam ini, Selasa (20/10/2026), hingga Rabu 21 Oktober dini hari WIB, sudah diketahui. Ada sembilan laga seru siap digelar, termasuk Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona.

Liga Champions 2026-2027 memasuki matchday ketiga. Tiga puluh enam tim terus bersaing memperebutkan delapan posisi teratas demi lolos langsung ke fase gugur.

1. Sabah FK

Sabah FK berlatih jelang hadapi Manchester United (Foto: Instagram/@sabahfc)

Rangkaian matchday tiga akan dibuka dengan laga Sabah FK vs Borussia Dortmund pada Selasa (20/10/2026) pukul 23.45 WIB. Di saat bersamaan, Fenerbahce berduel dengan Slavia Praha.

Kemudian, tujuh pertandingan berikutnya akan digelar serentak pada Rabu 21 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB. Sejumlah laga seru tersaji termasuk yang melibatkan sang juara bertahan, PSG.

2. Banjir Gol

Tim asal Kota Paris, Prancis, itu akan menjamu Barcelona di Stadion Parc des Princess. Duel kedua tim ini menjanjikan keseruan dan diwarnai dengan banyak gol.

Apalagi, kedua kesebelasan bertengger di dua posisi teratas klasemen Liga Champions 2026-2027, dengan koleksi poin yang sama. Pemenang tentu akan memperbesar peluang lolos ke fase gugur.