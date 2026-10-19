Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027

JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Barcelona dalam pertandingan UEFA Champions League 2026-2027. Duel ini dijadwalkan kick-off pukul 01.55 WIB dan dapat disaksikan melalui beIN Sports 1 di VISION+. Link nonton dapat diakses melalui platform VISION+ dengan klik di sini.

PSG dan Barcelona sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil positif. Kedua tim telah mengoleksi enam poin, dengan catatan dua kemenangan tanpa hasil imbang maupun kekalahan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSG untuk mempertahankan tren kemenangan. Namun, Barcelona tentu tak ingin pulang dengan tangan kosong. Blaugrana akan berusaha menunjukkan konsistensi permainan sekaligus menguji pertahanan Les Parisiens yang sejauh ini sudah kebobolan tiga gol.

PSG juga harus menghadapi tantangan tersendiri karena Nuno Mendes dilaporkan absen akibat cedera paha. Absennya bek tersebut bisa memengaruhi keseimbangan lini belakang, terutama ketika Barcelona melancarkan serangan dari sisi lapangan. PSG perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk meredam ancaman lawan.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Ferran Torres untuk kembali berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Barcelona. Situasi tersebut menambah bumbu menarik dalam pertandingan yang sudah dipenuhi persaingan taktik dan gengsi. Mampukah Ferran Torres ikut memberikan warna dalam duel ini, atau justru Barcelona yang berhasil mengamankan hasil positif di markas PSG?

Jangan lewatkan pertarungan seru PSG vs Barcelona yang diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama. Saksikan langsung aksi para bintang sepakbola Eropa dan ikuti keseruan UEFA Champions League 2026-2027 melalui VISION+.