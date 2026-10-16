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Kisah Sedih Klub-Klub Serie A di Liga Champions 2026-2027, Harapan Lolos Langsung ke 16 Besar Kian Menipis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |19:12 WIB
Kisah Sedih Klub-Klub Serie A di Liga Champions 2026-2027, Harapan Lolos Langsung ke 16 Besar Kian Menipis
Inter Milan belum tampil baik di Liga Champions 2026-2027. (Foto: Instagram/inter)
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AWAL musim Liga Champions 2026-2027 menjadi mimpi buruk bagi wakil-wakil Liga Italia Italia. Langkah buruk di dua matchday pembuka membuat peluang klub-klub Serie A untuk mengamankan tempat di babak 16 besar secara langsung sudah berada di ambang kemerosotan tajam.

Empat wakil Liga Italia yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi antarklub Eropa tersebut, yakni Inter Milan, Napoli, Como 1907, dan AS Roma, secara total baru mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan awal yang telah dilakoni.

Dari keempat tim tersebut, Como menjadi pengumpul poin terbanyak dengan raihan tiga poin. Sementara itu, Roma baru mengantongi satu poin, sedangkan dua raksasa Italia, Inter Milan dan Napoli, justru belum meraih poin sama sekali alias selalu kalah.

Mengutip analisis dari Gazzetta dello Sport, jika mengacu pada dua edisi terakhir Liga Champions, sebuah tim membutuhkan setidaknya 16 poin untuk bisa mengunci posisi delapan besar demi lolos otomatis ke fase 16 besar.

Dengan hanya tersisa 18 poin maksimal yang bisa diperebutkan di sisa fase liga, peluang wakil Italia untuk menembus posisi delapan besar kini menjadi sangat tipis dan membutuhkan keajaiban di laga-laga berikutnya.

Laga Como 1907 vs RB Leipzig berakhir 4-1 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)
Laga Como 1907 vs RB Leipzig berakhir 4-1 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)

1. Misi Sulit Menembus Babak Play-off

Kabar buruk bagi klub-klub Italia tidak berhenti sampai di situ saja. Rekor sejarah kompetisi juga menunjukkan betapa sulitnya bangkit dari start buruk di awal musim.

Dalam dua musim terakhir, hanya ada dua tim yang sanggup melaju ke babak knock-out play-off (peringkat 9 hingga 24) setelah menelan kekalahan di dua pertandingan pembuka. Kedua tim tersebut adalah AC Milan pada musim 2024-2025 dan Benfica pada musim 2025-2026.

 

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