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3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Bermain di Liga Champions, Nomor 1 Ukir Sejarah Pertama sebagai WNI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |15:28 WIB
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Bermain di Liga Champions, Nomor 1 Ukir Sejarah Pertama sebagai WNI
Pemain LOSC Lille, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/losclive)
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ADA 3 pemain top Timnas Indonesia yang pernah bermain di Liga Champions yang menarik untuk dibahas. Ya, hingga saat ini tercatat ada tiga pemain Timnas Indonesia yang sudah pernah merasakan sengitnya atmosfer kompetisi antarklub paling elite di Benua Biru tersebut.

Meski demikian, terdapat catatan menarik terkait status kewarganegaraan saat para penggawa Skuad Garuda ini menjalani debut mereka di pentas Eropa. Dua diantaranya bermain di Liga Champions saat statusnya belum resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas penasaran siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Bermain di Liga Champions:

1. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk main 12 menit di laga LOSC Lille vs Arsenal @TimnasXtra
Calvin Verdonk main 12 menit di laga LOSC Lille vs Arsenal @TimnasXtra

Calvin Verdonk mengukir tinta emas bagi sepak bola nasional dan kawasan ASEAN. Bek berusia 29 tahun ini resmi menjadi pemain pertama berpaspor Indonesia yang tampil di Liga Champions 2026-2027 saat membela LOSC Lille menghadapi Arsenal di Stadion Emirates, London, pada Rabu 14 Oktober 2026 dini hari WIB.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 menggantikan Romain Perraud, Verdonk mencatatkan 12 menit penampilan. Kendati Lille harus menelan kekalahan 0-3 dari tuan rumah, momen tersebut mencatatkan nama Verdonk dalam sejarah sebagai pelopor pemain WNI di kompetisi tertinggi Eropa.

2. Kevin Diks

Kevin Diks di laga Borussia Monchengladbach vs Aston Villa. (Foto: Instagram/borussia)
Kevin Diks di laga Borussia Monchengladbach vs Aston Villa. (Foto: Instagram/borussia)

Jauh sebelum resmi menyandang status WNI dan membela Timnas Indonesia pada November 2024, Kevin Diks sudah berpengalaman mengarungi persaingan ketat Liga Champions bersama dua klub berbeda, yaitu FC Copenhagen dan Feyenoord.

 

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