Prediksi Liverpool vs Villarreal di Liga Champions 2026-2027: Lanjutkan Kesempurnaan!

LIVERPOOL – Prediksi Liverpool vs Villarreal di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Ini akan jadi momentum bagi tuan rumah melanjutkan kesempurnaan!

Duel Liverpool vs Villarreal akan tersaji di matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu 21 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Sempurna

Hingga matchday 2, Liverpool masih sempurna dengan 6 poin. Sedangkan, Villarreal justru baru meraup 3 angka setelah menang 3-1 atas Napoli di laga kedua Liga Champions 2026-2027.

Dari 5 laga terakhir di semua kompetisi, Liverpool hanya 1 kali menelan kekalahan dan meraih 4 kemenangan. Di sisi lain, Villarreal mencatatkan 2 menang, 2 kalah, dan 1 seri.

2. Tidak Gentar

Di atas kertas, Liverpool sangat diunggulkan untuk menang. Akan tetapi, pelatih Villarreal, Inigo Perez, pantang untuk gentar.

“Kami mempersiapkan laga ini dengan tanpa rasa takut, dengan rasa bangga bisa bermain di pertandingan seperti, dengan keberanian, dan keinginan untuk menikmatinya,” kata Perez, dikutip dari laman resmi klub.

“Kami tahu akan menghadapi atmosfer yang intens (di Stadion Anfield). Kami sadar juga akan menghadapi tim yang bakal menekan kami tanpa ampun. Bagian dari strategi kami adalah mengetahui kekuatan mereka dan kelebihan kami,” tutupnya.