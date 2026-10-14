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Hasil Babak Pertama Persib vs The Cong-Viettel : Mariano Peralta Bawa Maung Bandung Unggul

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |20:15 WIB
Hasil Babak Pertama Persib vs The Cong-Viettel : Mariano Peralta Bawa Maung Bandung Unggul
Hasil Babak Pertama Persib vs The Cong-Viettel : Mariano Peralta Bawa Maung Bandung Unggul (Instagram/@persib)
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BANDUNG - Persib Bandung unggul 1-0 atas The Cong-Viettel FC pada babak pertama lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (14/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung yang tampil di depan pendukung sendiri memegang kendali permainan sejak awal pertandingan. Klub berjuluk Maung Bandung itu tampil menyerang sejak awal laga. 

Mariano Peralta dan Ikhwan Ali Tanamal menjadi motor serangan utama Persib. Lini pertahanan Viettel FC berkali-kali harus direpotkan dengan pergerakan dua pemain itu.

Tak hanya bertugas mendobrak pertahanan, Peralta dan Tanamal juga sesekali melepaskan tembakan spekulatif. Di sisi lain, Viettel FC mengandalkan serangan balik cepat.

Persib vs The Cong Viettel di ACL 2 2026-2027 (@persib)
Persib vs The Cong Viettel di ACL 2 2026-2027 (@persib)

Permainan ofensif klub asal Vietnam itu cukup berbahaya. Namun, belum ada gol tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-30.

Laga tensi tinggi membuat kedua tim harus kerja ekstra keras untuk masuk ke pertahanan satu sama lain. Pada menit ke-41, Mariano Peralta dilanggar keras di kotak penalti.

Wasit langsung menunjuk titik putih karena pelanggaran itu. Sebelum penalti ditendang, sempat terjadi gesekan antara Thom Haye dan Romario Gordon sehingga keduanya dikenakan kartu kuning.

Mariano Peralta (45' (P)) sebagai eksekutor penalti berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Akhirnya, Persib menutup babak pertama dengan keunggulan atas Viettel 1-0.

 

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