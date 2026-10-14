Igor Tolic Bawa Kabar Baik, Sandy Walsh Siap Tampil di Laga Persib vs The-Cong Viettel

Igor Tolic Bawa Kabar Baik, Sandy Walsh Siap Tampil di Laga Persib vs The-Cong Viettel (Dok Persib)

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan kabar baik jelang menghadapi The-Cong Viettel. Sandy Walsh sudah dapat bermain pada pertandingan fase Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026-2027.

1. Sandy Walsh Siap Tampil

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026).

Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan kembalinya Sandy Walsh ke dalam skuad disambut positif oleh tim pelatih. Sandy telah kembali menjalani sesi latihan bersama tim dan siap memberikan kontribusinya.

"Sandy siap bermain. Jadi, itu berita bagus, tetapi kami akan segera menentukannya siapa yang akan memulai pertandingan sejak menit pertama. Saya senang melihatnya kembali berlatih setelah waktu yang lama," ujar Igor Tolic dilansir dari laman i.League, Rabu (14/10/2026).

Igor Tolic

Pelatih asal Kroasia itu mengakui kehadiran sosok Sandy Walsh membawa dampak signifikan terhadap mentalitas tim, khususnya dalam mendongkrak kepercayaan diri lini belakang Persib. Jadi, tim kebanggaan Bobotoh itu akan semakin percaya diri untuk memainkan laga.

"Saya sangat senang dia bersama kami, dia memberikan banyak kualitas dan kepercayaan diri pada kami dan saya pikir dia akan sangat membantu kami," ucapnya.

2. Evaluasi Kondisi Mutombo

Sementara itu, kondisi bek tengah Gabriel Mutombo masih diobservasi. Pada pertandingan terakhir melawan Dewa United di Super League 2026-2027, Gabriel Mutombo ditarik keluar.

Tolic menjelaskan bahwa Gabriel Mutombo telah menjalani pemeriksaan medis guna memastikan tingkat kesiapan fisiknya. Jadi, dia belum bisa bicara detail terkait Gabriel Mutombo.