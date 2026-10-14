Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Igor Tolic Bawa Kabar Baik, Sandy Walsh Siap Tampil di Laga Persib vs The-Cong Viettel

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:08 WIB
Igor Tolic Bawa Kabar Baik, Sandy Walsh Siap Tampil di Laga Persib vs The-Cong Viettel
Igor Tolic Bawa Kabar Baik, Sandy Walsh Siap Tampil di Laga Persib vs The-Cong Viettel (Dok Persib)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan kabar baik jelang menghadapi The-Cong Viettel. Sandy Walsh sudah dapat bermain pada pertandingan fase Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026-2027.

1. Sandy Walsh Siap Tampil

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026).

Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan kembalinya Sandy Walsh ke dalam skuad disambut positif oleh tim pelatih. Sandy telah kembali menjalani sesi latihan bersama tim dan siap memberikan kontribusinya.

"Sandy siap bermain. Jadi, itu berita bagus, tetapi kami akan segera menentukannya siapa yang akan memulai pertandingan sejak menit pertama. Saya senang melihatnya kembali berlatih setelah waktu yang lama," ujar Igor Tolic dilansir dari laman i.League, Rabu (14/10/2026).

Igor Tolic
Igor Tolic

Pelatih asal Kroasia itu mengakui kehadiran sosok Sandy Walsh membawa dampak signifikan terhadap mentalitas tim, khususnya dalam mendongkrak kepercayaan diri lini belakang Persib. Jadi, tim kebanggaan Bobotoh itu akan semakin percaya diri untuk memainkan laga.

"Saya sangat senang dia bersama kami, dia memberikan banyak kualitas dan kepercayaan diri pada kami dan saya pikir dia akan sangat membantu kami," ucapnya. 

2. Evaluasi Kondisi Mutombo

Sementara itu, kondisi bek tengah Gabriel Mutombo masih diobservasi. Pada pertandingan terakhir melawan Dewa United di Super League 2026-2027, Gabriel Mutombo ditarik keluar. 

Tolic menjelaskan bahwa Gabriel Mutombo telah menjalani pemeriksaan medis guna memastikan tingkat kesiapan fisiknya. Jadi, dia belum bisa bicara detail terkait Gabriel Mutombo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/261/3247830/velizar_popov-2uKv_large.jpg
Sebut Persib Bandung Klub Terbesar di Indonesia, Pelatih The Cong-Viettel Ketar-ketir Jelang Main di Si Jalak Harupat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/261/3247800/igor_tolic_tidak_merancang_skema_khusus_untuk_persib_bandung_jelang_menghadapi_the_cong_viettel_fc-e5hb_large.jpg
AFC Champions League 2 2026-2027: Igor Tolic Tak Siapkan Skema Khusus untuk Persib Bandung vs The Cong Viettel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/261/3247762/marc_klok_bicara_soal_ambisi_mendominasi_level_asia_jelang_duel_persib_bandung_vs_cong_viettel_fc-smIV_large.jpg
Persib Bandung vs Cong-Viettel FC: Marc Klok Bicara soal Dominasi di Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/261/3247591/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_cong_viettel_fc_di_afc_champions_league_2_2026_2027-Zrht_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/14/11/1760215/ronaldo-kibarkan-syal-arab-saudibuntut-ancaman-rudal-di-riyadh-eel.webp
Ronaldo Kibarkan Syal Arab SaudiÂ Buntut Ancaman Rudal di Riyadh
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/12/pelatih_persib_bandung_igor_tolic_foto_persib.jpg
Persib vs The Cong Viettel: Igor Tolic Ungkap Kondisi 5 Pemain, Bobotoh Harap-Harap Cemas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement