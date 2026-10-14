AFC Champions League 2 2026-2027: Igor Tolic Tak Siapkan Skema Khusus untuk Persib Bandung vs The Cong Viettel

Igor Tolic tidak merancang skema khusus untuk Persib Bandung jelang menghadapi The Cong Viettel FC (Foto: AFC)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengaku tidak menyiapkan skema khusus untuk laga kontra The Cong Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027. Baginya yang terpenting adalah bisa bermain dengan maksimal.

Laga Persib Bandung vs The Cong Viettel FC itu tersaji di matchday 2 ACL 2 2026-2027. Duel akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Tampil Maksimal

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tolic mengungkapkan, beberapa pemain yang cedera sudah menunjukkan hal yang positif dalam pemulihan, yakni Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Beckham Putra Nugraha, dan Danijel Loncar. Akan tetapi, ia belum memutuskan siapa di antara yang akan turun untuk laga nanti.

Skuad Maung Bandung pun tidak ada persiapan khusus untuk melawan Cong Viettel FC karena pola ya seperti latihan biasanya. Baginya, paling terpenting pemainnya dalam kondisi bugar dan siap menampilkan performa terbaiknya.

"Kami tidak punya rencana khusus, kami hanya menjalani setiap laga demi laga,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (14/10/2026).

“Kami bahkan tidak terlalu memikirkan kompetisi mana yang sedang dijalani, kami hanya fokus bersiap untuk laga berikutnya," sambung pria asal Kroasia itu.