Link Live Streaming Persib Bandung vs The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027, Klik di Sini!

BANDUNG – Persib Bandung bersiap melakoni laga krusial dalam matchday kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Skuad berjuluk Maung Bandung dijadwalkan menjamu wakil asal Vietnam, The Cong-Viettel, di Stadion si Jalak Harupat (SJH) pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 19.15 WIB.

Menghadapi partai penting di level Asia ini, persiapan matang terus digenjot oleh jajaran pelatih. Pelatih kepala Persib, Igor Tolic, secara intensif memantau tingkat kesiapan serta kebugaran fisik para pemainnya usai melakoni jadwal padat di kompetisi domestik.

Tolic memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan sang calon lawan yang dinilai memiliki struktur permainan sangat disiplin. Ia memperingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kualitas kolektif yang dimiliki oleh The Cong-Viettel.

1. Waspada Permainan Lawan

Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Tolic membeberkan pandangannya mengenai karakter skuad asuhan pelatih lawan. Menurutnya, kombinasi pemain lokal berkualitas dan legiun asing yang mumpuni membuat wakil Vietnam tersebut menjadi tim yang solid.

"Mereka memiliki struktur permainan yang sedikit berbeda dibandingkan tim lain. Menurut saya, mereka punya pemain lokal yang sangat bagus dan pemain asing berkualitas. Pelatihnya juga memahami pekerjaannya dengan baik, dan tim ini terorganisasi dengan rapi serta sulit ditembus," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (14/10/2026).

Persib Bandung (Instagram/@persib)

Kendati menaruh kewaspadaan tinggi, juru taktik asal Kroasia itu menegaskan fokus utamanya tetap terletak pada kesiapan internal tim. Proses pemulihan fisik pemain menjadi prioritas setelah sebelumnya berduel sengit melawan Dewa United di pentas Super League.

Tolic juga memberikan kabar baik terkait kembalinya Sandy Walsh yang telah kembali berlatih penuh bersama skuad. Kehadiran bek andalan Timnas Indonesia tersebut diyakini mampu mendongkrak kepercayaan diri serta kualitas permainan tim di atas lapangan.