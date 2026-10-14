Adu Harga Pasaran Persib Bandung dengan The Cong-Viettel Jelang ACL2, Bak Bumi dan Langit?

BANDUNG – Persib Bandung bakal melakoni laga krusial dalam lanjutan matchday kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut dijadwalkan menjamu wakil Vietnam, The Cong-Viettel, di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) pada Rabu (14/10/2026), pukul 19.15 WIB.

Menjelang bentrokan sengit di level Asia ini, peta kekuatan kedua kesebelasan menarik untuk dibedah dari sisi finansial. Berdasarkan data terkini dari laman Transfermarkt, terdapat ketimpangan nilai pasar yang terbilang mencolok antara sang jawara Liga Indonesia dengan tamunya.

Secara keseluruhan, valuasi skuad Maung Bandung berada di angka Rp155,13 miliar. Angka fantastis tersebut unggul telak dibandingkan dengan nilai pasar keseluruhan The Cong-Viettel yang hanya menyentuh angka Rp93,45 miliar.

1. Komparasi Nilai Skuad

Perbedaan jurang finansial ini makin kentara jika membandingkan label harga para pemain bintang di masing-masing kubu. Di tubuh Persib, pilar Timnas Indonesia, Thom Haye, mentas sebagai penggawa termahal dengan nilai pasar menembus Rp15,64 miliar.

Di sisi lawan, status pemain bernilai tertinggi dipegang oleh penyerang sayap asal Brasil, Hernandes. Pemain berusia 27 tahun tersebut ditaksir memiliki nilai pasar sebesar Rp8,69 miliar, angka yang terpaut cukup jauh dari pilar utama Maung Bandung.

The Cong-Viettel bermain 1-1 dengan Melbourne Victory thecongviettelfc

Kendati unggul secara finansial, jajaran pelatih Maung Bandung menolak jemawa. Pelatih Persib, Igor Tolic, justru melemparkan kewaspadaan tinggi terhadap skema permainan serta organisasi bertanding tim tamu yang dinilainya sangat rapi.

2. Kesiapan Strategi Persib

Igor Tolic menilai The Cong-Viettel menyimpan potensi bahaya lewat kombinasi kedalaman pemain lokal dan legiun asing mereka.