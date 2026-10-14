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Persib Bandung vs Cong-Viettel FC: Marc Klok Bicara soal Dominasi di Asia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:19 WIB
Persib Bandung vs Cong-Viettel FC: Marc Klok Bicara soal Dominasi di Asia
Marc Klok bicara soal ambisi mendominasi level Asia jelang duel Persib Bandung vs Cong-Viettel FC (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, bicara dominasi di level Asia jelang duel AFC Champions League 2 2026-2027 kontra Cong-Viettel FC. Ia sadar hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan.

Laga Persib Bandung vs Cong-Viettel FC itu akan tersaji di matchday 2 ACL 2 2026-2027. Partai akan dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Tren Positif

Persib vs Dewa United (Instagram/@persib)

Maung Bandung memulai fase Grup E ACL dengan mengalahkan FC Soul 1-0 di kandang lawan. Persib akan mencoba meneruskan tren itu saat menjamu sang wakil Vietnam.

Klok mengatakan timnya ingin mendominasi dalam berbagai ajang. Tapi, kondisi fisik terkadang membuat pemain kelelahan dan gagal meraih hasil maksimal.

"Idealnya, saya ingin kami mendominasi di liga domestik, mendominasi di Asia, dan mendominasi di mana pun,” kata Klok, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (14/10/2026).

“Untuk klub seperti ini, itu adalah standar minimal karena kita ingin memenangkan segalanya. Namun, realitanya, Anda tidak bisa menuntut performa 100% di setiap pertandingan dalam dua atau tiga hari sekali," sambung pemain berusia 33 tahun itu.

 

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