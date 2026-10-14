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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |04:50 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
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BANDUNG – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027 sudah diketahui.

Laga Persib Bandung vs Cong-Viettel FC itu merupakan matchday 2 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Duel akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Sama-Sama Mengejutkan

Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)
Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Kedua tim sama-sama tampil mengejutkan di laga pertama. Persib di luar dugaan mampu meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang FC Seoul. Mereka pun bertengger di puncak klasemen Grup E.

Sedangkan, Cong-Viettel menahan Melbourne Victory 1-1 di kandang sendiri. Satu angka tersebut cukup berharga untuk menatap pertandingan berikutnya.

2. Jadwal Padat

Tapi, berbeda dengan Persib, Cong-Viettel tidak menghadapi jadwal padat. Mereka bahkan terakhir bertanding saat melawan Hong Linh Ha Tinh di liga domestik pada Kamis 8 Oktober 2026.

Sementara, Persib sangat kelelahan. Setelah menghadapi Port FC di ASEAN Club Championship 2026-2027 tengah pekan lalu, mereka harus menjamu Dewa United di Super League.

 

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