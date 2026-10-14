Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sebut Persib Bandung Klub Terbesar di Indonesia, Pelatih The Cong-Viettel Ketar-ketir Jelang Main di Si Jalak Harupat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |14:22 WIB
Sebut Persib Bandung Klub Terbesar di Indonesia, Pelatih The Cong-Viettel Ketar-ketir Jelang Main di Si Jalak Harupat
Pelatih The Cong-Viettel, Velizar Popov. (Foto: Instagram/thecongviettelfc)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih klub Vietnam, The Cong-Viettel, Velizar Popov, melemparkan pujian setinggi langit untuk Persib Bandung menjelang bentrokan kedua tim pada matchday kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027, pada Rabu (14/10/2026) malam WIB. Juru taktik asal Bulgaria tersebut mengakui kelas dan reputasi sang jawara Indonesia sebagai kekuatan utama yang patut diwaspadai.

Dalam sesi konferensi pers di Bandung pada Selasa, 13 Oktober 2026, Popov menegaskan timnya datang dengan persiapan matang. Meski menyadari tekanan besar yang bakal dihadapi di Stadion Si Jalak Harupat, ia optimistis anak asuhnya mampu membawa pulang hasil positif.

Popov tidak ragu menyebut Pangeran Biru sebagai representasi kekuatan sepak bola Tanah Air.

"Persib adalah tim yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa persaingan di grup ini sangat ketat dan penuh tantangan. Mereka bukan sekadar salah satu klub terbesar di Indonesia, melainkan juga kebanggaan bangsa ini," ungkap Popov saat konferensi persi, Rabu (14/10/2026).

1. Analisis Taktis

Guna meredam keganasan tuan rumah, jajaran pelatih wakil Vietnam tersebut telah membedah rekaman pertandingan Persib secara mendalam. Popov menemukan fakta menarik mengenai fleksibilitas taktik yang diusung Maung Bandung ketika tampil di pentas domestik dibanding saat melakoni laga internasional.

The Cong-Viettel (Foto: Instagram/thecongviettelfc)
The Cong-Viettel (Foto: Instagram/thecongviettelfc)

"Saya mengamati ada perbedaan gaya bermain Persib saat berlaga di kompetisi internasional dan liga lokal, terkhusus dalam skema menyerang maupun bertahan. Mereka jelas menerapkan pendekatan yang berbeda untuk setiap ajang," puji Popov menambahkan.

Persib sendiri mengantongi modal berharga usai mengamankan kemenangan 1-0 atas wakil Korea Selatan, FC Seoul, pada laga pembuka. Pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan timnya hanya berfokus pada persiapan internal ketimbang memikirkan hitung-hitungan poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/261/3247800/igor_tolic_tidak_merancang_skema_khusus_untuk_persib_bandung_jelang_menghadapi_the_cong_viettel_fc-e5hb_large.jpg
AFC Champions League 2 2026-2027: Igor Tolic Tak Siapkan Skema Khusus untuk Persib Bandung vs The Cong Viettel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/261/3247762/marc_klok_bicara_soal_ambisi_mendominasi_level_asia_jelang_duel_persib_bandung_vs_cong_viettel_fc-smIV_large.jpg
Persib Bandung vs Cong-Viettel FC: Marc Klok Bicara soal Dominasi di Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/261/3247591/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_cong_viettel_fc_di_afc_champions_league_2_2026_2027-Zrht_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Cong-Viettel FC di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/51/3247644/acl_two_persib_vs_the_cong_viettel-hjXA_large.jpg
Jadwal & Link Nonton Persib Bandung vs Viettel FC di VISION+
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/13/51/1760025/leodaniel-mundur-dari-denmark-open-2026-ada-apa-ocr.webp
Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026, Ada Apa?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/13/timnas_indonesia_senior.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ganti Lawan di FIFA Matchday November 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement