Sebut Persib Bandung Klub Terbesar di Indonesia, Pelatih The Cong-Viettel Ketar-ketir Jelang Main di Si Jalak Harupat

BANDUNG – Pelatih klub Vietnam, The Cong-Viettel, Velizar Popov, melemparkan pujian setinggi langit untuk Persib Bandung menjelang bentrokan kedua tim pada matchday kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027, pada Rabu (14/10/2026) malam WIB. Juru taktik asal Bulgaria tersebut mengakui kelas dan reputasi sang jawara Indonesia sebagai kekuatan utama yang patut diwaspadai.

Dalam sesi konferensi pers di Bandung pada Selasa, 13 Oktober 2026, Popov menegaskan timnya datang dengan persiapan matang. Meski menyadari tekanan besar yang bakal dihadapi di Stadion Si Jalak Harupat, ia optimistis anak asuhnya mampu membawa pulang hasil positif.

Popov tidak ragu menyebut Pangeran Biru sebagai representasi kekuatan sepak bola Tanah Air.

"Persib adalah tim yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa persaingan di grup ini sangat ketat dan penuh tantangan. Mereka bukan sekadar salah satu klub terbesar di Indonesia, melainkan juga kebanggaan bangsa ini," ungkap Popov saat konferensi persi, Rabu (14/10/2026).

1. Analisis Taktis

Guna meredam keganasan tuan rumah, jajaran pelatih wakil Vietnam tersebut telah membedah rekaman pertandingan Persib secara mendalam. Popov menemukan fakta menarik mengenai fleksibilitas taktik yang diusung Maung Bandung ketika tampil di pentas domestik dibanding saat melakoni laga internasional.

The Cong-Viettel (Foto: Instagram/thecongviettelfc)

"Saya mengamati ada perbedaan gaya bermain Persib saat berlaga di kompetisi internasional dan liga lokal, terkhusus dalam skema menyerang maupun bertahan. Mereka jelas menerapkan pendekatan yang berbeda untuk setiap ajang," puji Popov menambahkan.

Persib sendiri mengantongi modal berharga usai mengamankan kemenangan 1-0 atas wakil Korea Selatan, FC Seoul, pada laga pembuka. Pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan timnya hanya berfokus pada persiapan internal ketimbang memikirkan hitung-hitungan poin.