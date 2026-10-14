Daftar Susunan Pemain Persib vs The Cong-Viettel, Sandy Walsh Starter

JAKARTA - Daftar susunan pemain Persib Bandung vs The Cong-Viettel FC telah dirilis. Sandy Walsh akhirnya menjadi starter dalam pertandingan ini.

1. Sandy Walsh Starter

Persib menghadapi The Cong-Viettel FC dalam lanjutan fase Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (14/10/2026) malam.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, untuk pertama kalinya menurunkan Sandy Walsh sebagai starter. Ini merupakan debut Sandy Walsh bersama Persib setelah mengalami cedera semenjak bergabung.

Di posisi penjaga gawang, Igor Tolic memainkan Teja Paku Alam. Sementara di lini belakang terdapat Kakang Rudianto, Julio Cesar, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, serta Ikhwan Tanamal.

Berguinho beraksi di laga Port FC vs Persib Bandung (Foto: ASEAN United)

Marc Klok, Thom Haye, dan Luciano Guaycochea mengisi lini tengah. Sementara Mariano Peralta dan Berguinho menjadi juru gedor klub berjuluk Maung Bandung tersebut.

Persib Bandung saat ini berada posisi 2 klasemen Grup E ACL 2 2026-2027 dengan 3 poin. Melbourne Victory berada di urutan pertama dengan 4 poin dari 2 pertandingan.

Sementara The Cong-Viettel berada di urutan 3 dengan 1 poin. FC Seoul menempati posisi buncit dengan 2 kekalahan.