Calon Pemain Timnas Indonesia Demiane Agustien Latihan Bareng Arsenal Senior Jelang Lawan LOSC Lille!

Calon pemain Timnas Indonesia Demiane Agustien (atas) berlatih bersama Declan Rice dan pemain Arsenal senior lain. (Foto: Instagram/@arsenal)

CALON pemain Timnas Indonesia, Demiane Agustien, latihan bareng Arsenal senior jelang melawan LOSC Lille di matchday kedua Liga Champions 2026-2027. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram @arsenal, gelandang 19 tahun itu terlihat digendong pemain andalan Arsenal, Declan Rice.

1. Awal Mula Dikaitkan dengan Timnas Indonesia

Lantas, apa yang membuat gelandang 183 sentimeter itu dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia? Semuanya bermula dari wawancara pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Demiane Agustien berlatih bersama skuad Arsenal senior. (Foto: Instagram/@arsenal)

Dalam sebuah wawancara, John Herdman mengaku sedang membidik dua pemain keturunan yang beroperasi sebagai winger. Ia mengatakan, pemain yang dibidik memiliki darah Belanda dan Curacao.

Mengacu kepada clue posisi winger dan punya darah Indonesia dan Belanda, nama Demiane Agustien pun muncul. Baru-baru ini di stories Instagram-nya, Demiane Agustien juga mengunggah jersey teranyar Timnas Indonesia dengan nama punggung “Agustien”.

2. Opsi Jangka Panjang bagi Timnas Indonesia

Jika Demiane Agustien berhasil didatangkan, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Sebab, Timnas Indonesia berhasil mendatangkan pemain yang dapat digunakan dalam jangka panjang.