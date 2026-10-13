Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pesaing Cedera, Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk Main di Laga Arsenal vs LOSC Lille?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |08:44 WIB
Pesaing Cedera, Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk Main di Laga Arsenal vs LOSC Lille?
Akankah Calvin Verdonk debut di Liga Champions 2026-2027 pada laga Arsenal vs LOSC Lille? (Foto: Instagram/@losclive)
A
A
A

LAGA Arsenal vs LOSC Lille berpotensi menjadi debut Calvin Verdonk di Liga Champions 2026-2027. Pasalnya, bek kiri utama Les Dogues, Romain Perraud, kondisinya cukup meragukan!

Duel Arsenal vs LOSC Lille itu akan tersaji di matchday 2 Liga Champions 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Pilihan Utama Cedera

Romain Perraud (Foto: Instagram/@romain_perraud)

Kabar kurang mengenakkan menimpa Lille di akhir pekan lalu. Perraud harus ditarik keluar di menit 73 karena mengalami masalah dengan engkelnya, dan digantikan oleh Verdonk.

Menurut kabar yang beredar, engkel Perraud terkilir sehingga harus keluar. Situasi itu memunculkan keraguan sang bek bisa diturunkan pada laga kontra Arsenal di tengah pekan.

2. Calvin Verdonk Debut?

Andai Perraud harus absen, tentu Verdonk bakal melakoni debutnya di Liga Champions. Tidak ada lagi opsi bagi pelatih Davide Ancelotti untuk diturunkan di pos bek kiri.

Tapi, Ancelotti memberi kabar cukup menyenangkan buat fans Lille. Ia menyebut hanya tiga pemain yang dipastikan menepi yakni Thiago Santos, Hamza Igamane, dan Ethan Mbappe.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/261/3247522/simak_jadwal_liga_champions_2026_2027_malam_ini-GEMk_large.jpg
Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Arsenal vs LOSC Lille, Manchester United Tantang Atletico Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/261/3241456/nada_sumbang_langsung_mengiringi_perjalanan_manchester_united_di_liga_champions_2026_2027_meski_baru_satu_matchday-uVxG_large.jpg
Manchester United Mustahil Juara Liga Champions 2026-2027, Jamie Carragher: Enggak Bisa Cuma Modal Nama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/261/3241413/aksi_unik_dilakukan_pelatih_fenerbahce_ismail_kartal_usai_laga_kontra_as_roma_di_liga_champions_2026_2027_berakhir_1_1-zXb9_large.jpg
Ditahan AS Roma 1-1 di Liga Champions 2026-2027, Pelatih Fenerbahce Umumkan Resign saat Konpers!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/261/3241402/michael_carrick_memuji_sabah_fk_yang_sempat_membuat_manchester_united_kesulitan-reTz_large.jpg
Manchester United Hajar Sabah FK 4-0, Michael Carrick Puji sang Debutan Liga Champions 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/12/51/1759567/digelar-di-medan-hgi-dan-pordi-bawa-era-baru-kompetisi-domino-gkl.webp
Digelar di Medan, HGI dan Pordi Bawa Era Baru Kompetisi Domino
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/13/paulo_dybala_resmi_bertahan_di_as_roma.jpg
Paulo Dybala Bicara Pensiun jelang AS Roma Vs Real Madrid di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement