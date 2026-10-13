Pesaing Cedera, Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk Main di Laga Arsenal vs LOSC Lille?

LAGA Arsenal vs LOSC Lille berpotensi menjadi debut Calvin Verdonk di Liga Champions 2026-2027. Pasalnya, bek kiri utama Les Dogues, Romain Perraud, kondisinya cukup meragukan!

Duel Arsenal vs LOSC Lille itu akan tersaji di matchday 2 Liga Champions 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Pilihan Utama Cedera

Kabar kurang mengenakkan menimpa Lille di akhir pekan lalu. Perraud harus ditarik keluar di menit 73 karena mengalami masalah dengan engkelnya, dan digantikan oleh Verdonk.

Menurut kabar yang beredar, engkel Perraud terkilir sehingga harus keluar. Situasi itu memunculkan keraguan sang bek bisa diturunkan pada laga kontra Arsenal di tengah pekan.

2. Calvin Verdonk Debut?

Andai Perraud harus absen, tentu Verdonk bakal melakoni debutnya di Liga Champions. Tidak ada lagi opsi bagi pelatih Davide Ancelotti untuk diturunkan di pos bek kiri.

Tapi, Ancelotti memberi kabar cukup menyenangkan buat fans Lille. Ia menyebut hanya tiga pemain yang dipastikan menepi yakni Thiago Santos, Hamza Igamane, dan Ethan Mbappe.