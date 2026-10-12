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Marc Klok Bongkar Rahasia Spesialis Comeback Persib Bandung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |22:06 WIB
Marc Klok Bongkar Rahasia Spesialis Comeback Persib Bandung
Marc Klok Bongkar Rahasia Spesialis Comeback Persib Bandung (Instagram/@marcklok)
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JAKARTA - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, membongkar rahasia sukses klub berjuluk Maung Bandung itu sering bangkit setelah tertinggal. Ia menekankan kunci penting dari comeback yang kerap dilakukan Persib Bandung. 

1. Rahasia Comeback

Persib Bandung kembali bangkit pada pertandingan melawan Dewa United, Minggu (11/10/2026). Pada pertandingan keempat Super League 2026-2027 itu, Persib Bandung tertinggal 0-2 dari tim tamu pada babak pertama. 

Maung Bandung kemudian bangkit selepas jeda dan memaksakan hasil imbang 2-2. Dua gol balasan Persib dicetak Balsa Sekulic pada menit ke-50 dan Klok empat menit berselang.

Persib Bandung vs Dewa United (dok Persib)
Persib Bandung vs Dewa United (dok Persib)

Bagi gelandang bernomor punggung 23 tersebut, keberhasilan mengejar ketertinggalan bukan sekadar hasil dari perubahan permainan, melainkan juga cerminan semangat juang dan kebersamaan yang terbangun di ruang ganti.

Klok mengakui pertandingan berjalan sangat menguras energi dan mental. Namun, para pemain mampu menunjukkan respons positif meski menghadapi situasi sulit setelah kebobolan dua gol pada babak pertama.

"Game sangat berat. Kembali harus comeback setelah tertinggal. Saya pikir kalian semua bisa melihat fighting spirit yang ada di ruang ganti," kata Klok, melansir laman Persib, Senin (12/10/2026). 

Menurutnya, kemampuan Persib bangkit dalam situasi tertinggal tidak terjadi begitu saja. Ia menilai atmosfer positif dan ikatan kuat antara pemain serta pelatih menjadi faktor penting yang membantu tim melewati masa sulit di lapangan.

Baginya, semangat pantang menyerah tersebut merupakan bagian dari karakter yang terus dibangun dalam tim. Dukungan satu sama lain membuat para pemain tetap berjuang hingga pertandingan berakhir.

"Mungkin buat fans, aksi comeback seperti ini terlihat seperti hal yang biasa dan selalu bisa dilakukan. Tapi ini terjadi karena ada kualitas yang dibangun di ruang ganti antara pelatih, pemain, serta atmosfer yang kita ciptakan bersama. Dan ini adalah hal yang sangat penting," katanya.

 

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