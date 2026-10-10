Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Menang atas Isenmulang FC, Pelatih Persebaya Surabaya Tak Senang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |15:55 WIB
Meski Menang atas Isenmulang FC, Pelatih Persebaya Surabaya Tak Senang!
Suasana laga Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG Persebaya Surabaya harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan poin penuh saat menundukkan Isenmulang FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat 9 Oktober 2026 malam WIB.

1. Komentar sang Pelatih

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku kurang puas dengan performa anak asuhnya meski meraih kemenangan. Pasalnya, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut membuang banyak peluang emas yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

“Saya rasa kita pantas menang, menciptakan banyak peluang gol, namun sayangnya terkadang bola membentur pemain bertahan, keluar lapangan, atau ditepis oleh penjaga gawang," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League, Sabtu (10/10/2026).

"Tapi kita memiliki peluang yang bagus, pertandingan tadi tidak mudah untuk dimainkan di atas lapangan karena terkadang angin dan juga permukaan rumput lapangan tidak rata. Jika kita memainkan bola bawah, bola terlalu banyak memantul, namun kondisi rumput tersebut sama untuk kedua tim,” tambahnya.

Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

2. Tatap Laga Berikutnya

Juru taktik asal Portugal tersebut juga menilai Isenmulang FC bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun lawan merupakan tim berkualitas, mereka belum berhasil meraih kemenangan hingga pekan keempat kompetisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/49/3247050/persija_jakarta_mewaspadai_ambisi_psim_yogyakarta_meraih_kemenangan_perdana_di_super_league_2026_2027-ARUG_large.jpg
Persija Jakarta Waspadai Ambisi PSIM Yogyakarta Raih Kemenangan Perdana di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/49/3247031/shin_tae_yong_menantikan_energi_the_jakmania_di_bantul_pada_laga_psim_yogyakarta_vs_persija_jakarta-4aej_large.jpg
PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Nantikan Energi The Jakmania di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/49/3247004/isenmulang_fc_vs_persebaya_surabaya-5B4M_large.jpg
Hasil Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027: Bajul Ijo Susah Payah Menang 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/49/3246962/hasil_persik_kediri_vs_madura_united_di_super_league_2026_2027_persikfcofficial-apZU_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Madura United di Super League 2026-2027: Macan Putih Menang 2-0!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/10/49/1758959/hasil-kualifikasi-motogp-mandalika-2026-raul-fernandez-rebut-pole-marc-marquez-start-keempat-heh.webp
Hasil Kualifikasi MotoGP Mandalika 2026: Raul Fernandez Rebut Pole, Marc Marquez Start Keempat
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/10/andoni_iraola.jpg
Liverpool Krisis Penyerang jelang Lawan Man City! Dua Bintang Dipastikan Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement