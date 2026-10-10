Meski Menang atas Isenmulang FC, Pelatih Persebaya Surabaya Tak Senang!

BANDAR LAMPUNG – Persebaya Surabaya harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan poin penuh saat menundukkan Isenmulang FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat 9 Oktober 2026 malam WIB.

1. Komentar sang Pelatih

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku kurang puas dengan performa anak asuhnya meski meraih kemenangan. Pasalnya, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut membuang banyak peluang emas yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

“Saya rasa kita pantas menang, menciptakan banyak peluang gol, namun sayangnya terkadang bola membentur pemain bertahan, keluar lapangan, atau ditepis oleh penjaga gawang," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League, Sabtu (10/10/2026).

"Tapi kita memiliki peluang yang bagus, pertandingan tadi tidak mudah untuk dimainkan di atas lapangan karena terkadang angin dan juga permukaan rumput lapangan tidak rata. Jika kita memainkan bola bawah, bola terlalu banyak memantul, namun kondisi rumput tersebut sama untuk kedua tim,” tambahnya.

Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

2. Tatap Laga Berikutnya

Juru taktik asal Portugal tersebut juga menilai Isenmulang FC bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun lawan merupakan tim berkualitas, mereka belum berhasil meraih kemenangan hingga pekan keempat kompetisi.