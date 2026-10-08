JADWAL PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di lanjutan pekan keempat Super League 2026-2027 sudah dirils. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.
Persija Jakarta mendapatkan tambahan kekuatan untuk melawan PSIM Yogyakarta. Dua pemain andalan mereka, Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon sudah pulih dari cedera.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong bahagia Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon sudah pulih dari cedera. Kehadiran kedua pemain itu dinilai akan menguatkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
"Cedera mereka sudah pulih sepenuhnya," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone, Kamis (8/10/2026).
Shin Tae-yong mengatakan masih harus memantau kondisi kebugaran Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon. Ia optimistis kedua pemain tersebut sudah siap tampil memperkuat Persija Jakarta saat menghadapi PSIM Yogyakarta.