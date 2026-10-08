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Jadwal PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |22:05 WIB
Jadwal PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027
Shin Tae-yong siap bawa Persija Jakarta menang atas PSIM Yogyakarta. (Foto: Persija.id)
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JADWAL PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di lanjutan pekan keempat Super League 2026-2027 sudah dirils. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon Kembali

Persija Jakarta mendapatkan tambahan kekuatan untuk melawan PSIM Yogyakarta. Dua pemain andalan mereka, Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon sudah pulih dari cedera.

Suasana latihan Persija Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Suasana latihan Persija Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong bahagia Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon sudah pulih dari cedera. Kehadiran kedua pemain itu dinilai akan menguatkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Cedera mereka sudah pulih sepenuhnya," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone, Kamis (8/10/2026).

2. Kondisi Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon Terus Dipantau

Shin Tae-yong mengatakan masih harus memantau kondisi kebugaran Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon. Ia optimistis kedua pemain tersebut sudah siap tampil memperkuat Persija Jakarta saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

 

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