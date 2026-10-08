Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Main 5 Kali dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Utama Persija Hadapi Jadwal Padat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |00:19 WIB
Main 5 Kali dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Utama Persija Hadapi Jadwal Padat
Main 5 Kali dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Utama Persija Hadapi Jadwal Padat (Dok Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta memiliki jadwal padat pada Oktober 2026. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu bakal memainkan 5 pertandingan pada Oktober 2026. 

1. Jadwal Padat Persija

Rizky Ridho dan kawan-kawan akan melakoni 2 laga tandang beruntun melawan PSIM (10/10/2026) dan Persita (17/10/2026). Setelah itu, Persija akan menjamu Arema FC (21/10/2026) dan Persik (26/10/2026). Tim asuhan Shin Tae-yong itu kemudian kembali melakoni laga tandang ke markas Dewa United (31/10/2026).

Persija Jakarta akan melakoni 5 pertandingan itu dalam waktu 22 hari setelah jeda FIFA matchday.

Shin Tae-yong mengatakan situasi tersebut memang tidak mudah untuk dilalui Persija. Namun, dia optimistis tim asuhannya dapat melaluinya dengan baik karena memiliki stok pemain di berbagai lini.

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

“Saya pikir kondisi tubuh adalah yang paling penting," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija, Rabu (7/10/2026).

Ia pun menekankan pentingnya menjaga kebugaran para pemain dalam menghadapi jadwal padat tersebut. 

"Selain itu, kami harus memanfaatkan waktu istirahat yang baik dalam jarak perjalanan dari pekan ke pekan. Saya pikir, istirahat dan pengaturan kondisi tubuh menjadi sangat penting dalam menghadapi situasi seperti itu,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Shin Tae-yong Persija Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/49/3246572/shin_tae_yong_cek_kondisi_fisik_peman_jelang_laga_psim_vs_persija_okezone-xcat_large.jpg
Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Cek Kondisi Skuad Macan Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/49/3246568/shin_tae_yong_ungkap_marselino_ferdinan_gabung_latihan_persija_pada_november_atau_desember_2026_okezone-eGVr_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kapan Marselino Ferdinan Gabung Latihan Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/49/3246514/vander_silva_resmi_gabung_java_united-Rw5S_large.jpg
Berjuang Bangkit, Java United Daratkan Vander Silva untuk Arungi Musim 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/49/3246076/shin_tae_yong-PhS7_large.jpg
Shin Tae-yong Bahagia, Skuad Persija Kian Lengkap Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/49/3245808/arema_fc-kB3Y_large.jpg
Arema FC Fokus Asah 2 Skema Permainan saat Jeda Kompetisi
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/gianluigi_donnarumma.jpg
5 Bintang Man City Bisa Dibajak MU jika Terdegradasi, Termasuk Donnarumma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement