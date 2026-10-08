Main 5 Kali dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Utama Persija Hadapi Jadwal Padat

Main 5 Kali dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Utama Persija Hadapi Jadwal Padat (Dok Persija)

JAKARTA - Persija Jakarta memiliki jadwal padat pada Oktober 2026. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu bakal memainkan 5 pertandingan pada Oktober 2026.

1. Jadwal Padat Persija

Rizky Ridho dan kawan-kawan akan melakoni 2 laga tandang beruntun melawan PSIM (10/10/2026) dan Persita (17/10/2026). Setelah itu, Persija akan menjamu Arema FC (21/10/2026) dan Persik (26/10/2026). Tim asuhan Shin Tae-yong itu kemudian kembali melakoni laga tandang ke markas Dewa United (31/10/2026).

Persija Jakarta akan melakoni 5 pertandingan itu dalam waktu 22 hari setelah jeda FIFA matchday.

Shin Tae-yong mengatakan situasi tersebut memang tidak mudah untuk dilalui Persija. Namun, dia optimistis tim asuhannya dapat melaluinya dengan baik karena memiliki stok pemain di berbagai lini.

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

“Saya pikir kondisi tubuh adalah yang paling penting," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija, Rabu (7/10/2026).

Ia pun menekankan pentingnya menjaga kebugaran para pemain dalam menghadapi jadwal padat tersebut.

"Selain itu, kami harus memanfaatkan waktu istirahat yang baik dalam jarak perjalanan dari pekan ke pekan. Saya pikir, istirahat dan pengaturan kondisi tubuh menjadi sangat penting dalam menghadapi situasi seperti itu,” ucapnya.