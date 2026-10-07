Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Cek Kondisi Skuad Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |22:09 WIB
Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Cek Kondisi Skuad Macan Kemayoran
Shin Tae-yong cek kondisi fisik pemain jelang laga PSIM vs Persija. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tengah mengecek kondisi pemainnya yang baru kembali dari Timnas Indonesia. Sebanyak lima pemain Persija Jakarta yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 telah kembali bergabung dalam sesi latihan. 

Persija Jakarta saat ini fokus mempersiapkan diri menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul (SSA), Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Shin Tae-yong Belum Tahu Kondisi Fisik Pemain Persija Jakarta

Sebelum laga tersebut, Persija Jakarta menggelar latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu (7/10/2026) sore WIB. Namun, Shin Tae-yong belum bisa mengungkap kondisi fisik maupun mental pemain.

“Ya, kami sedang mempersiapkan diri dengan baik,” kata Shin tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu (7/10/2026).

Kondisi lima pemain yang baru bergabung usai membela Timnas Indonesia juga belum bisa diketahui. Kelima pemain yang kembali bergabung adalah Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata. 

Kehadiran mereka membuat Persija Jakarta kembali memiliki kekuatan yang lebih lengkap dalam persiapan menghadapi PSIM Yogyakarta. Namun, Shin mengaku belum dapat memberikan penilaian mengenai kondisi fisik kelima pemain tersebut. 

“Saya sendiri baru melihat mereka sekarang. Baru melihat mereka 10 menit yang lalu. Kami harus mencoba latihan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi fisik mereka,” ungkap Shin.

Shin Tae-yong mengatakan pemeriksaan kondisi fisik baru dapat dilakukan setelah para pemain menjalani latihan. Karena itu, ia memilih menunggu hasil sesi latihan sebelum menentukan kondisi masing-masing pemain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/49/3246568/shin_tae_yong_ungkap_marselino_ferdinan_gabung_latihan_persija_pada_november_atau_desember_2026_okezone-eGVr_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kapan Marselino Ferdinan Gabung Latihan Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/49/3246514/vander_silva_resmi_gabung_java_united-Rw5S_large.jpg
Berjuang Bangkit, Java United Daratkan Vander Silva untuk Arungi Musim 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/49/3246076/shin_tae_yong-PhS7_large.jpg
Shin Tae-yong Bahagia, Skuad Persija Kian Lengkap Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/49/3245808/arema_fc-kB3Y_large.jpg
Arema FC Fokus Asah 2 Skema Permainan saat Jeda Kompetisi
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/06/49/1757557/keren-begini-livery-khusus-pertamina-enduro-vr46-racing-team-di-motogp-mandalika-fuy.webp
Keren! Begini Livery Khusus Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP Mandalika
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/07/pelatih_persija_jakarta_shin_tae_yong.jpg
Kapan Marselino Ferdinan Main untuk Persija? Shin Tae-yong Beri Bocoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement