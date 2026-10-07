Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Cek Kondisi Skuad Macan Kemayoran

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tengah mengecek kondisi pemainnya yang baru kembali dari Timnas Indonesia. Sebanyak lima pemain Persija Jakarta yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 telah kembali bergabung dalam sesi latihan.

Persija Jakarta saat ini fokus mempersiapkan diri menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul (SSA), Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Shin Tae-yong Belum Tahu Kondisi Fisik Pemain Persija Jakarta

Sebelum laga tersebut, Persija Jakarta menggelar latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu (7/10/2026) sore WIB. Namun, Shin Tae-yong belum bisa mengungkap kondisi fisik maupun mental pemain.

“Ya, kami sedang mempersiapkan diri dengan baik,” kata Shin tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu (7/10/2026).

Kondisi lima pemain yang baru bergabung usai membela Timnas Indonesia juga belum bisa diketahui. Kelima pemain yang kembali bergabung adalah Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata.

Kehadiran mereka membuat Persija Jakarta kembali memiliki kekuatan yang lebih lengkap dalam persiapan menghadapi PSIM Yogyakarta. Namun, Shin mengaku belum dapat memberikan penilaian mengenai kondisi fisik kelima pemain tersebut.

“Saya sendiri baru melihat mereka sekarang. Baru melihat mereka 10 menit yang lalu. Kami harus mencoba latihan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi fisik mereka,” ungkap Shin.

Shin Tae-yong mengatakan pemeriksaan kondisi fisik baru dapat dilakukan setelah para pemain menjalani latihan. Karena itu, ia memilih menunggu hasil sesi latihan sebelum menentukan kondisi masing-masing pemain.