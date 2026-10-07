Shin Tae-yong Ungkap Kapan Marselino Ferdinan Gabung Latihan Persija Jakarta

Shin Tae-yong ungkap Marselino Ferdinan gabung latihan Persija pada November atau Desember 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap waktu perkiraan Marselino Ferdinan mulai bergabung dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Saat ini, Marselino Ferdinan masih menjalani pemulihan cedera di Spanyol.

Marselino Ferdinan menjadi salah satu rekrutan baru Persija Jakarta untuk mengarungi musim 2026-2027. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dikontrak permanen Persija Jakarta usai berpisah dengan Oxford United.

1. Marselino Ferdinan Masih Pemulihan Cedera

Meski begitu, Marselino Ferdinan masih belum bisa bergabung dengan skuad Persija Jakarta. Dalam sesi latihan setelah jeda internasional, Rabu (7/10/2026), Marselino Ferdinan masih belum terlihat batang hidungnya.

Suasana latihan Persija Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026 sore WIB. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Eks pemain KMSK Deinze itu masih menjalani pemulihan cedera meniskus atau lutut. Menurut Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan diperkirakan bisa bergabung dengan tim pada November atau Desember 2026.

"Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya," ungkap Shin kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu (7/10/2026).

"Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember," sambung juru taktik 56 tahun tersebut.

Saat ditanya kemungkinan Marselino Ferdinan bergabung pada putaran kedua, Shin Tae-yong mengatakan hal itu tergantung pada pemain. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu ingin Marselino Ferdinan bugar terlebih dahulu.

"Itu tergantung pada tekad dan kemauan dari dirinya sendiri. Level kebugarannya harus meningkat terlebih dahulu agar bisa bermain. Dia tidak bisa bermain hanya bermodalkan nama besarnya saja," tutur Shin Tae-yong.