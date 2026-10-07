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5 Pemainnya Juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Timnas Indonesia, Manajer Persija Jakarta: Bawa Auranya ke Klub!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |13:14 WIB
5 Pemainnya Juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Timnas Indonesia, Manajer Persija Jakarta: Bawa Auranya ke Klub!
Persija Jakarta berharap tertular aura juara lima pemainnya dari Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Persija Jakarta)
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PERSIJA Jakarta ikut bangga dengan keberhasilan lima pemainnya mengantar Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Manajer tim, Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko, berharap auranya menular ke klub.

Timnas Indonesia berhasil juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengalahkan Timnas Thailand 4-2 di babak adu penalti, setelah imbang 2-2 sepanjang 120 menit, pada babak final.

1. Kontribusi 5 Pemain Persija Jakarta

Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Keberhasilan Timnas Indonesia tidak terlepas dari kontribusi lima pemain Persija di tim. Mereka adalah Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.

Praktis, Macan Kemayoran jadi tim penyumbang pemain terbanyak ke skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Sayangnya, tak semua personel diandalkan pelatih John Herdman.

Walau begitu, Ardhi tetap bangga dengan keberhasilan pemain-pemain Persija mengantarkan Timnas Indonesia jadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengapresiasi kerja keras segenap skuad.

“Persija dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat bangga atas pencapaian Timnas yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026,” kata Ardhi, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (7/10/2026).

 

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