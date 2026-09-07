Jadwal Liga Champions 2026-2027 di Matchday Pertama: Calvin Verdonk Cs Lawan Real Betis, Manchester United vs Sabah

PENCINTA sepak bola Indonesia dan dunia kembali dimanjakan dengan bergulirnya panggung elite Liga Champions musim 2026-2027. Pekan pembuka atau matchday pertama langsung menyajikan rangkaian duel menarik, seperti LOSC Lille vs Real Betis hingga Manchester United vs Sabah FK, yang tersebar dari Selasa hingga Jumat, 8-11 September 2026.

Ya, sejumlah raksasa benua biru langsung saling berjumpa di awal kompetisi, termasuk big match sarat gengsi antara Real Madrid kontra Inter Milan. Di samping itu, sorotan publik Tanah Air juga tertuju pada kiprah pemain andalan Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, bersama klubnya.

1. Debut Bersejarah Sabah FK

Salah satu daya tarik utama matchday pembuka ini tersaji di Stadion Old Trafford saat Manchester United menjamu wakil Azerbaijan, Sabah FK. Bagi Setan Merah, pertandingan ini menandai laga ke-300 mereka di ajang kompetisi Eropa, sebuah rekor tersendiri bagi klub Inggris.

Di sisi lain, Sabah FC melangkah ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Skuad berjuluk The Owls tersebut harus melalui perjuangan panjang dari babak kualifikasi pertama sebelum akhirnya bisa mencicipi atmosfer megah kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa ini.

Calvin Verdonk (@c.verdonk)

"Ini adalah babak baru yang luar biasa bagi klub kami setelah melalui serangkaian kualifikasi yang ketat melawan tim-tim kuat dari berbagai negara," tulis catatan perjalanan Sabah menuju fase liga, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (7/9/2026).

2. LOSC Lille Tantang Real Betis di Kandang

Pertandingan menarik lainnya mempertemukan LOSC Lille dengan wakil Spanyol, Real Betis, yang baru kembali ke Liga Champions setelah penantian 21 tahun. Lille sendiri tampil sebagai tuan rumah dengan catatan kandang yang cukup solid saat menghadapi tim-tim asal Spanyol dalam beberapa musim terakhir.

Secara statistik, Les Dogues –julukan Lille– punya rekor bagus dengan hanya menelan satu kekalahan dari sembilan partai kandang terakhir melawan klub La Liga. Meskipun demikian, Real Betis datang dengan modal apik usai mencatat tren positif di kompetisi UEFA musim-musim sebelumnya.

Rangkaian jadwal matchday pertama ini juga diramaikan oleh duel-duel seru lainnya seperti Napoli vs Arsenal dan Liverpool kontra Atletico Madrid. Seluruh pertandingan dijadwalkan kick-off dalam dua sesi waktu utama, yakni pukul 23.45 WIB dan 02.00 WIB.