Persib Kalahkan Manila Digger. Marc Klok dan Beckham Putra Samai Rekor Dedi Kusnandar

JAKARTA - Marc Klok dan Beckham Putra mencatatkan rekor saat Persib Bandung mengalahkan Manila Digger dalam pertandingan playoff AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027. Dengan penampilan keduanya dalam pertandingan itu, Marc Klok dan Beckham Putra menyamai prestasi Dedi Kusnandar.

1. Marc Klok dan Beckham Putra Samai Dedi Kusnandar

Diketahui, Dedi Kusnandar merupakan pemain Persib dengan penampilan terbanyak di kompetisi Asia. Dedi Kusnandar tercatat telah 14 kali membela Persib pada kompetisi Asia.

Marc Klok dan Beckham Putra pun menyamai torehan istimewa Dedi Kusnandar tersebut. Kedua pemain timnas Indonesia itu kini telah 14 kali membela Persib Bandung di level kompetisi Asia.

Susunan pemain Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: AFC)

Pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Pesib 1-0 melalui gol Mariano Peralta pada menit ke-89, Marc Klik turun sebagai starter. Sementara Beckham Putra masuk sebagai pemain pengganti. Beckham masuk pada babak kedua, tepatnya menit ke-77, menggantikan Ragnar Oratmangoen.

Melansir laman Persib, keduanya menjadi bagian penting dari perjalanan Persib di ACL Two dalam dua musim terakhir. Klok tercatat enam kali tampil pada ACL Two 2024-2025 dan tujuh kali pada musim 2025-2026. Sementara Beckham mengoleksi lima penampilan pada musim 2024-2025 dan delapan penampilan pada musim 2025-2026.

Tambahan satu penampilan saat menghadapi Manila Digger membuat keduanya sama-sama mengoleksi 14 pertandingan di kompetisi Asia bersama Persib.

Sebelumnya, rekor tersebut menjadi milik Dedi Kusnandar. Gelandang yang akrab disapa Dado itu mencapai penampilan ke-14 pada ACL Two 2024/2025.