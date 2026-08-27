Jadwal Drawing Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Big Match Pasti Tersaji, PSG Tantang Arsenal Lagi?

Drawing Liga Champions 2026-2027 akan dilangsungkan di Monaco malam ini. (Foto: UEFA.com)

JADWAL drawing fase Liga Champions 2026-2027 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing Liga Champions 2026-2027 akan dilangsungkan di Monaco, Prancis pada Kamis (27/8/2026) pukul 23.00 WIB.

Sebanyak 36 tim akan mengikuti drawing fase Liga Champions 2026-2027 malam ini. Mereka praktis harap-harap cemas menunggu siapa saja lawan yang akan dihadapi di fase Liga Champions 2026-2027.

1. Tujuh Klub Terakhir yang Lolos Liga Champions 2026-2027

Tujuh klub terakhir yang lolos Liga Champions 2026-2027 diketahui dalam dua hari terakhir setelah memenangkan babak playoff. Mereka ialah AEK Athena, LASK, Viking FK, Slovan Bratislava, Sabah FK, Fenerbahce dam Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt kembali lolos ke Liga Champions 2026-2027.

Nantinya 36 tim di atas akan menjalani delapan pertandingan di fase liga. Masing-masing tim akan menjalani delapan laga, dengan rincian masing-masing dua pertandingan menghadapi penghuni pot 1, 2 3, dan 4.

2. Daftar Pembagian Pot Drawing Fase Liga Champions 2026-2027

UEFA sudah membagi 36 negara ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan sembilan tim. Dasar pembagian pot ini berdasarkan performa tim-tim tersebut di kompetisi antarklub Eropa dalam lima musim terakhir.

Pot 1 diisi tim-tim top Eropa. Sebut saja juara dua musim terakhir, Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona dan Atletico Madrid.