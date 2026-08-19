Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Tutup Rapat Pintu Keluar, Bruno Fernandes Takkan Dilepas ke Galatasaray

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |10:32 WIB
Manchester United Tutup Rapat Pintu Keluar, Bruno Fernandes Takkan Dilepas ke Galatasaray
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/brunofernandes8)
A
A
A

MANCHESTER – Bursa transfer musim panas 2026 kembali diwarnai oleh berbagai spekulasi panas, salah satunya mengenai masa depan kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Di tengah minat serius dari raksasa Turki, Galatasaray, manajemen Manchester United langsung mengambil sikap tegas untuk menutup rapat pintu keluar bagi gelandang andalan mereka tersebut.

Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, Rabu (19/8/2026), Galatasaray dikabarkan telah menyiapkan proposal senilai 50 juta euro (Rp1,03 triliun) termasuk bonus untuk memboyong pemain asal Portugal itu. Namun, respons yang diberikan oleh kubu Old Trafford sangat telak dan tanpa kompromi.

Manajemen Setan Merah secara resmi menyatakan Bruno Fernandes sama sekali tidak dijual dengan harga berapapun. Keputusan ini diambil menjelang bergulirnya kompetisi 2026-2027, di mana sang playmaker masih memegang peran krusial dalam rencana jangka panjang klub.

Meskipun kontrak pemain berusia 31 tahun tersebut menyisakan satu tahun lagi, pihak klub berada dalam posisi yang relatif aman. Klausul pelepasan senilai 55.6 juta pounds yang sempat tertera dalam kontraknya telah kedaluwarsa pada bulan Juli lalu, sehingga klub peminat wajib melakukan negosiasi langsung jika ingin mendapatkan jasanya.

1. Belajar dari Masa Lalu

Sikap proaktif yang ditunjukkan oleh INEOS dan manajemen Man United saat ini merupakan bentuk evaluasi dari pengalaman bursa transfer sebelumnya. Musim panas tahun lalu, ketika Al-Hilal melayangkan tawaran fantastis sebesar 65 juta pounds, klub sempat membiarkan sang pemain merenungkan masa depannya seorang diri, yang sempat memicu ketidakpastian mental.

Bruno Fernandes bantu Manchester United menang 1-0 atas Chelsea
Bruno Fernandes bantu Manchester United menang 1-0 atas Chelsea

Kini, manajemen dan staf pelatih memilih untuk berdiri di garis terdepan dalam melindungi sang kapten. Pendekatan psikologis ini dinilai sangat penting untuk mengurangi tekanan mental bagi pemain yang terbukti tetap memilih bertahan di Manchester United demi membantu klub melewati masa-masa sulit.

Di bawah arahan pelatih Michael Carrick, yang baru saja sukses membawa tim kembali ke zona Liga Champions berkat finis di peringkat ketiga musim lalu, Fernandes diposisikan sebagai fondasi utama tim. Carrick bahkan secara terbuka memuji kepemimpinan sang gelandang di ruang ganti, khususnya dalam membimbing para pemain muda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/45/3236827/arsenal_vs_manchester_city-vjp1_large.jpg
Jadwal Pekan Ke-1 Liga Inggris 2026-2027: Ada Arsenal vs Coventry City hingga Hull City vs Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/45/3236813/arsenal-967c_large.jpg
Paul Scholes Ungkap Alasan Arsenal Bakal Juara Lagi dan Manchester United Finis di Peringkat 3 Liga Inggris 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/45/3236520/andoni_iraola-q0AX_large.jpg
Andoni Iraola Pusing, Liverpool Terancam Kehilangan 9 Pemain Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/45/3236368/jadwal_siaran_langsung_arsenal_vs_manchester_city_di_community_shield_2026-ZKBi_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Kena Kutukan Juara Lagi?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/18/11/1740171/3-gelandang-paling-tangguhdalam-sepak-bola-versi-legenda-manchester-united-pid.webp
3 Gelandang Paling TangguhÂ dalam Sepak Bola Versi Legenda Manchester United
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/18/luka_menalo.jpg
Luka Menalo Siap Bersaing di Persib, Tak Takut Pemain Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement