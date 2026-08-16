Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: The Gunners Juara?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |11:52 WIB
Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: <i>The Gunners</i> Juara?
Arsenal siap lawan Manchester City di Community Shield 2026. (Foto: TheFA)
A
A
A

DUEL panas antara Arsenal vs Manchester City akan tersaji dalam laga perebutan gelar juara Community Shield 2026 di Stadion Millennium, Cardiff, Wales, pada Minggu (16/8/2026) malam WIB. Laga itu akan menentukan siapa yang akan mengawali musim 2026-2027 dengan langkah manis karena betapa pentingnya ajang tersebut.

Ya, dua klub raksasa Premier League akan saling bertarung dengan misi besar mengawali musim kompetisi baru dengan trofi. Arsenal yang berstatus sebagai juara Liga Inggris 2025-2026, siap menantang Manchester City sang juara Piala FA musim lalu.

1. Persiapan Kedua Tim

Persiapan kedua kubu jelang bentrokan ini diwarnai oleh kembalinya sejumlah pilar utama yang sebelumnya memperkuat tim nasional masing-masing di Piala Dunia 2026. Kendati demikian, kondisi fisik para pemain bintang tersebut masih memerlukan manajemen ketat akibat musim panas yang melelahkan.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi Declan Rice, Bukayo Saka, dan Martin Zubimendi sudah kembali berlatih dan tersedia untuk masuk dalam skuad. Meski demikian, ketiganya diprediksi tidak akan langsung turun sejak menit pertama karena minimnya menit bermain di pramusim.

Gianluigi Donnarumma di laga Manchester City vs Arsenal. (Foto: Instagram/mancity)
Gianluigi Donnarumma di laga Manchester City vs Arsenal. (Foto: Instagram/mancity)

"Ya mereka akan tersedia, mereka berlatih hari ini dan akan berlatih besok," ujar Arteta, mengutip dari Football London, Minggu (16/8/2026).

Di sisi lain, lini belakang The Gunners harus pincang akibat cedera jangka panjang yang menimpa William Saliba dan proses pemulihan Jurrien Timber. Arteta pun menyambut baik kabar positif itu.

"Jurrien berkembang sangat pesat, dia sudah berada di lapangan, kami sedang meningkatkan aksi-aksi tertentu. Saya pikir dia berada di jalur yang baik,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/45/3235764/simak_jadwal_arsenal_vs_manchester_city_di_community_shield_2026-fj64_large.jpg
Jadwal Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Adu Encer 2 Murid Pep Guardiola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/45/3161876/liverpool-mZXb_large.jpg
5 Penyebab Liverpool Kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/45/3161848/crystal_palace_vs_liverpool-YHX3_large.jpg
Hasil Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Kalah Adu Penalti, The Eagles Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/45/3161738/liverpool-NEWu_large.jpg
Prediksi Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Angkat Trofi?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/15/11/1739389/bangladesh-terima-tawaran-gantikan-india-di-fifa-asean-cup-2026-don.webp
Bangladesh Terima Tawaran Gantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/06/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Arsenal Tawar Gelandang Muda Brighton, tapi Ada Masalah Besar di Balik Transfer Rp1,03 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement