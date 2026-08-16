Link Live Streaming Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: The Gunners Juara?

DUEL panas antara Arsenal vs Manchester City akan tersaji dalam laga perebutan gelar juara Community Shield 2026 di Stadion Millennium, Cardiff, Wales, pada Minggu (16/8/2026) malam WIB. Laga itu akan menentukan siapa yang akan mengawali musim 2026-2027 dengan langkah manis karena betapa pentingnya ajang tersebut.

Ya, dua klub raksasa Premier League akan saling bertarung dengan misi besar mengawali musim kompetisi baru dengan trofi. Arsenal yang berstatus sebagai juara Liga Inggris 2025-2026, siap menantang Manchester City sang juara Piala FA musim lalu.

1. Persiapan Kedua Tim

Persiapan kedua kubu jelang bentrokan ini diwarnai oleh kembalinya sejumlah pilar utama yang sebelumnya memperkuat tim nasional masing-masing di Piala Dunia 2026. Kendati demikian, kondisi fisik para pemain bintang tersebut masih memerlukan manajemen ketat akibat musim panas yang melelahkan.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi Declan Rice, Bukayo Saka, dan Martin Zubimendi sudah kembali berlatih dan tersedia untuk masuk dalam skuad. Meski demikian, ketiganya diprediksi tidak akan langsung turun sejak menit pertama karena minimnya menit bermain di pramusim.

Gianluigi Donnarumma di laga Manchester City vs Arsenal. (Foto: Instagram/mancity)

"Ya mereka akan tersedia, mereka berlatih hari ini dan akan berlatih besok," ujar Arteta, mengutip dari Football London, Minggu (16/8/2026).

Di sisi lain, lini belakang The Gunners harus pincang akibat cedera jangka panjang yang menimpa William Saliba dan proses pemulihan Jurrien Timber. Arteta pun menyambut baik kabar positif itu.

"Jurrien berkembang sangat pesat, dia sudah berada di lapangan, kami sedang meningkatkan aksi-aksi tertentu. Saya pikir dia berada di jalur yang baik,” tambahnya.