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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Kena Kutukan Juara Lagi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |02:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Kena Kutukan Juara Lagi?
Arsenal akan menantang Manchester City di Community Shield 2026. (Foto: Laman resmi Arsenal)
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JADWAL siaran langsung Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Millennium Stadium, Cardiff, Wales pada Minggu (16/8/2026) pukul 21.00 WIB.

1. Kutukan Juara Community Shield

Bagi yang belum tahu, Community Shield mempertemukan jawara Liga Inggris dan Piala FA di musim sebelumnya. Merujuk kepada juara musim lalu, Arsenal berstatus juara Liga Inggris, sedangkan Manchester City kampiun Piala FA.

Duel sengit Arsenal vs Manchester City tersaji di Community Shield 2026.
Duel sengit Arsenal vs Manchester City tersaji di Community Shield 2026.

Ajang ini juga masuk kategori unik. Sebab, sejak tahun 2019, juara Community Shield tak pernah keluar sebagai juara Liga Inggris!

Tim terakhir yang juara Community Shield tapi kampiun Liga Inggris adalah The Citizens -julukan Manchester City. Saat itu, tim yang dilatih Pep Guardiola menang 2-0 atas Chelsea di Community Shield.

Di akhir musim 2018-2019, Manchester City menutup kompetisi dengan 98 angka. Manchester Biru hanya unggul satu angka atas Liverpool di posisi dua.

2. Tim Terkuat di Inggis saat Ini

Tak bisa dipungkiri, Arsenal dan Manchester City merupakan dua tim terkuat di Inggris saat ini. Arsenal dan Manchester City bersaing ketat di Liga Inggris 2025-2026.

 

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