Bukan Trofi, Ini Misi Utama Arema FC di Piala Presiden 2026

Bukan Trofi, Ini Misi Utama Arema FC di Piala Presiden 2026 (Instagram/@aremafcofficial)

JAKARTA - Arema FC siap mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Namun, target utama Arema FC bukanlah meraih gelar juara.

1. Tak Target Juara

Bagi Arema FC, Piala Presiden 2026 bukan sekadar turnamen pramusim. Ajang ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim sekaligus mengukur hasil latihan yang telah dijalani selama masa persiapan.

Pelatih Marcos Santos mendapat keleluasaan untuk mencoba berbagai komposisi pemain, mematangkan strategi, serta menemukan formula terbaik sebelum kompetisi Super League resmi bergulir.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan fokus utama klub pada turnamen ini adalah peningkatan performa tim. Menurutnya, Piala Presiden menjadi kesempatan ideal untuk membangun chemistry antarpemain, sekaligus mempercepat adaptasi para pemain baru terhadap sistem permainan yang diterapkan pelatih asal Brasil tersebut.

Pelatih Arema FC Marcos Santos (Instagram/@aremafcofficial)

"Secara tim memang sudah siap, tapi itu bukan target utama. Persiapan Arema kali ini lebih matang daripada tahun lalu," ujar Yusrinal, melansir laman Arema FC, Sabtu (25/7/2026).

Ia menambahkan, manajemen tidak menjadikan perburuan gelar juara sebagai orientasi utama. Terpenting adalah memastikan seluruh pemain mencapai kesiapan terbaik sebelum memasuki kompetisi resmi.

"Pramusim bukan target utama. Tapi kalau misal kita bisa ambil lagi trofinya, itu bonus buat kita. Saya pesan ke pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini, karena ini ajang trial untuk menghadapi kompetisi," kata ucap Yusrinal.