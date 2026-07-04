Persib Bandung Resmi Amankan Luka Menalo, Manajemen Berharap Bisa Langsung Gacor

BANDUNG - Manajemen Persib Bandung menaruh ekspektasi tinggi terhadap rekrutan anyar mereka, Luka Menalo, untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, berharap Menalo bisa segera beradaptasi dengan cepat agar langsung memberikan dampak instan bagi Skuad Maung Bandung pada musim depan.

Persib dan Luka Menalo telah mencapai kesepakatan kerja sama berdurasi satu tahun. Kehadiran pemain itu merupakan hasil rekomendasi dan kebutuhan teknis yang disampaikan jajaran pelatih Persib di bawah arahan pelatih kepala Igor Tolic.

Adhitia mengatakan kehadiran pemain berusia 29 tahun tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan tim sebagai persiapan Persib tampil dalam empat ajang berbeda sepanjang musim 2026-2027. Jadi, timnya akan lebih siap mengarungi padatnya laga.

1. Amunisi Baru

"Kami percaya, pengalaman, kualitas, dan fleksibilitas yang dimiliki Luka akan memberikan dimensi tambahan bagi kekuatan tim. Kehadirannya diharapkan dapat membantu PERSIB tetap kompetitif di setiap kompetisi yang diikuti," kata Adhitia dilansir dari laman Persib, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Bos Persib Bandung Harap Luka Menalo Langsung Nyetel dengan Skuad Maung Bandung

"Tentunya kami berharap Luka dapat segera beradaptasi, menampilkan performa terbaiknya, dan memenuhi ekspektasi klub maupun harapan Bobotoh yang selalu memberikan dukungan luar biasa kepada Persib," tambahnya.