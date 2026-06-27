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PSM Makassar Resmi Lepas Victor Dethan, Gabung Persija Jakarta?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |18:18 WIB
PSM Makassar Resmi Lepas Victor Dethan, Gabung Persija Jakarta?
PSM Makassar resmi melepas Victor Dethan (Foto: Instagram/@victordethan777)
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PSM Makassar membuat keputusan mengejutkan dengan melepas Victor Dethan. Pemain berusia 21 tahun itu resmi meninggalkan Juku Eja setelah perjalanan panjang bersama klub asal Sulawesi Selatan tersebut.

Kabar perpisahan Dethan diumumkan PSM melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu (27/6/2026). Momen tersebut terasa spesial karena sang pemain tumbuh dari akademi klub hingga menembus tim utama.

1. Tantangan Baru

Victor Dethan cetak gol di laga Dewa United vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@psm_makassar)

PSM menyebut Dethan memilih mencari tantangan baru dalam perjalanan kariernya. Namun, klub belum mengungkapkan tujuan berikutnya dari pemain berdarah Kanada tersebut.

“Pemain blasteran Kanada yang mengawali karier dari Akademi PSM tujuh tahun silam, juga memutuskan untuk mencari tantangan baru,” tulis PSM dalam unggahan di akun Instagram resminya @psm_makassar, Sabtu (27/6/2026).

“Terima kasih, Victor Dethan! Atas dedikasi dan kerja keras selama berseragam Juku Eja," tambah tulisan itu.

Dethan mengucap banyak terima kasih kepada klub yang membesarkan namanya itu. Pemain yang mengawali karier profesional bersama PSM Makassar pada 2023 tak bisa menyembunyikan rasa bangganya kepada Pasukan Ramang.

"Terima kasih untuk semua kenangan, PSM Makassar,” ujar Dethan. 

 

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